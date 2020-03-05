Корреспондент ТАСС стала победителем конкурса "Медиа-Ас Запад 2020"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Собственный корреспондент ТАСС по Курской и Белгородской областям Марина Ризнык стала победителем в номинации за лучшую работу информагентств "Молния" окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-Ас Запад 2020".

Церемония награждения победителей окружного этапа прошла в Доме офицеров Западного военного округа под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева.

Также были вручены награды в еще шести номинациях. Автором лучшего материала среди телевизионных СМИ в номинации "Лучшие кадры" стал корреспондент телеканала "ЛенТВ24" Александр Громов, в номинации "Сила слова" за лучший текстовый материал победил старший корреспондент "Российской газеты" Антон Валагин.

Корреспондент Ольга Винокурова и фотограф Константин Морозов, работающие в газете Западного военного округа "На страже Родины", получили награды в номинации "На острие атаки" и "Главный калибр".

В номинацию "Прорыв" выиграл специальный корреспондент телеканала "Звезда" Роман Закурдаев, а в номинации "Стиль жизни" - фотокорреспондент издания "Крылья Родины" Константин Емченко.

По данным пресс-службы округа, в этом году в конкурсе приняло участие более 250 представителей СМИ, конкурсной комиссией отмечено почти 50 работ.