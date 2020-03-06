В Роскачестве рассказали, как выбрать цветы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Роскачество в преддверии 8 марта составило рекомендации по выбору цветов и в том числе советует выбирать для букета раскрытые цветы вперемешку с бутонами. Об этом говорится в сообщении организации.

"Раскрытые цветы - это красиво, но недолговечно. Поэтому отдайте предпочтение полураспустившимся цветам с бутонами. Оптимальный вариант - раскрытые вперемешку с бутонами", - советуют эксперты.

Согласно их рекомендациям, очень важно, чтобы у уже распустившихся цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми - такие уже не распустятся. Не сумеют распуститься и бутоны, которые расположены у головок уже распустившихся цветов - им для этого не хватит питания, предупреждают эксперты. При выборе цветов Роскачество советует проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он. Если нет - это скорее всего уже распустившийся цветок, у которого просто оборвали увядшие лепестки.

Бутон свежего цветка - гладкий, упругий, правильной формы, без посторонних пятен и полос. Как отметили в Роскачестве, он не должен быть стянут резинкой (касается тюльпанов) или закреплен у основания липкой лентой (касается гербер). Бутон розы должен быть твердым у основания. Еще у розы должна быть "рубашка" - защитные лепестки, грубоватые, слегка деформированные, которые флорист чаще всего удаляет в присутствии клиента, при сборке букета.

Для того, чтобы проверить букет на свежесть, эксперты советуют слегка аккуратно отогнуть лепесток в сторону - он должен сразу вернуться в исходное положение. Также можно слегка сжать бутон снизу: свежий будет слегка поскрипывать. Стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Если листья вялые, скорее всего, стебель поврежден, а значит, цветок проживет недолго, считают в Роскачестве.

Эксперты также рекомендуют обратить внимание на срез цветов в букете: он должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха. Если срез стебля почернел или пожелтел - значит, цветок срезали давно и долго держали без воды, а если нижние листья подгнили - значит, он уже много времени провел в воде. В Роскачестве также советуют взять цветок за кончик стебля и проверить, чтобы он не наклонился. Также можно взмахнуть им слегка, чтобы проверить, целый ли стебель.

Что делать с цветами дальше

Специалисты советуют обратить внимание на наличие иголок и булавок в букете, потому что иногда ими могут маскировать поломанные стебли. "Еще один нюанс, который не относится к приметам свежести, но продлевает жизнь букета: чем прямее стебель, тем проще доступ влаги к бутонам", - говорится в сообщении Роскачества. Также стоит опасаться белого налета на листьях, причем не только потому, что это не очень красиво, но еще и потому, что может быть опасно для комнатных растений. Наконец, при покупке букета из полевых цветов эксперты советуют внимательно осмотреть его на предмет наличия насекомых.

Говоря о рекомендациях по хранению цветов, в Роскачестве напомнили, что перепады температур губительны для цветов, поэтому если они только что побывали на морозе, лучше дать им привыкнуть там, где прохладно - в подъезде или коридоре. При обработке цветов эксперты советуют первым делом обновить их срез ножницами или секатором на 2-3 см, держа при этом стебли под струей воды. "Мягкие стебли обрезайте под углом, твёрдые - расщепляйте снизу ножом. Нижние листья удалите, чтобы не гнили в воде", - советуют специалисты.

После обработки цветы стоит сразу поставить в воду. Только лучше не соединять в одной вазе два букета и не смешивать цветы от разных. Согласно рекомендациям Роскачества, розы и лилии нужно ставить в прохладную воду, предварительно оборвав у лилий тычинки, пока они не покрылись пыльцой. Тюльпаны предпочитают холодную воду, в которую можно даже добавить лед, герберам нужна теплая вода, а сирень и хризантемы лучше ставить в горячую воду.

При этом в вазу можно добавить специальный порошок для продления свежести. В качестве подкормки для роз, тюльпанов, гвоздик, хризантем также подойдут две ложки сахара. Розы также могут "съесть" растолченную таблетку аспирина. Роскачество советует спустя три дня повторить эту операцию: промыть и подрезать стебли, сполоснуть вазу, обновить воду.

Размещать вазу с букетом лучше всего в прохладном месте, подальше от сквозняков, прямых солнечных лучей и отопительных приборов.