Роспотребнадзор Москвы предписал для профилактики вируса ежедневно дезинфицировать такси

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Москве и Московской области направили в крупные таксопарки и агрегаторам такси предписание по профилактике распространения коронавируса нового типа. Речь идет, в частности, о ежедневной дезинфекции машин, говорится в документах (имеются в распоряжении ТАСС, подлинность подтвердили участники рынка).

"Мы направили предписания самым крупным компаниям, также рассылкой предписания занимался департамент транспорта Москвы. В настоящий момент компании начинают уже отчитываться по проделанной работе", - сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве.

Для профилактики распространения инфекции предписано, в частности, проводить на объектах транспорта и транспортной инфраструктуры (ГУП "Мосгортранс", ГУП "Московский метрополитен", таксомоторные компании, каршеринг и другие) дезинфекцию. Рекомендовано применять в том числе хлорактивные и кислородоактивные средства. Также предписывается не допускать к работе после предрейсового осмотра водителей с признаками острых респираторных инфекций. Компаниям необходимо обеспечить водителей запасом масок, дезинфицирующим средствами, антисептиками.

"Обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию транспортных средств. Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях к применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях. Профилактическая дезинфекция включает меры личной гигиены, использование масок для защиты органов дыхания, частое мытье рук с мылом или протирку их кожным антисептиком, проветривание и проведение влажной уборки салонов транспортных средств", - говорится в документе.

Отмечается, что для дезинфекции должны применяться наименее токсичные средства. После завершения рабочей смены или не менее двух раз в сутки нужно также проводить проветривание, влажную уборку и протирать дезинфицирующими салфетками ручки дверей, поручни, подлокотники кресел. Для междугородных автобусов предписывается более сложный вариант дезинфекции, - например, необходимо протирать откидные столики, пряжки ремней безопасности, персональные панели управления, видеомониторы. При наличии туалетов нужно также проводить их дезинфекцию.

В длительных маршрутах для организации питьевого режима необходимо использовать только воду в индивидуальных емкостях и одноразовую посуду.

Кроме этого, в документе описывается как нужно проводить дезинфекцию в случае выявления больного. Компаниям предписывается отчитываться о проделанной работе еженедельно по четвергам.

Реакция рынка

Согласно еще одному документу (имеется в распоряжении ТАСС) департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы направил такие предписания в диспетчерские службы заказа легковых такси в Москве, "Яндекс. Такси", "Ситимобил", Gett, "Везет", InDriver и таксомоторным компаниям.

Ранее со ссылкой на пресс-секретаря "Ситимобил" Георгия Лобушкина ТАСС сообщал, что компания (агрегатор такси не имеет собственного таксопарка, а выступает только IT-платформой - прим. ТАСС), направила своим партнерам рекомендации по профилактике распространения коронавируса нового типа. В сервисе "Везет" ТАСС также заявили о направлении рекомендаций. "Везет" - информационный сервис, у нас нет водителей в найме и автомобилей в активах. Со своей стороны, мы рекомендуем перевозчикам принимать все необходимые меры. Были разосланы рекомендации непосредственно перевозчиком - через нашу программу каждый водитель получает ежедневные новости в своем смартфоне", - пояснили в компании.

Другие компании пока не ответили на запросы ТАСС.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 52 тыс. человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тыс., свыше 210 человек умерли.