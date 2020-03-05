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В Одессе подрались священники ПЦУ и Киевского патриархата

Как сообщает издание "Трасса Е-95", они не поделили храм

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Массовая драка с участием священников и прихожан произошла в одесском храме Рождества Христова так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания "Трасса Е-95".

На видео видно, как группы прихожан затеяли драку, в которую оказались вовлечены священники. По меньшей мере двое из служителей церкви оказались на полу, а другим также пришлось вступить в потасовку.

По информации издания, причина драки заключается в конфликте, который тянется более года между бывшим и нынешнем настоятелями храма. До 2019 года храм принадлежал непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), и бывший настоятель не согласился с решением нового правящего Одесского и Балтского архиерея от ПЦУ, отстранившего его от руководства храмом и приходом. В ПЦУ отстранили взбунтовавшегося настоятеля УПЦ КП, запретив его в служении "до полного покаяния и исправления". В свою очередь митрополит УПЦ КП Филарет, который пытается воссоздать Киевский патриархат, встал на сторону уволенного настоятеля и своим "указом" вернул ему должность. С тех пор в храме не прекращаются попытки захвата имущества то с одной, то с другой стороны.

Церковный раскол на Украине

В 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея Православная церковь Украины. Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь не признают за ней канонического статуса.

20 июня 2019 года под началом Филарета был проведен поместный собор раскольнической УПЦ КП, на котором было отменено постановление о ее ликвидации, которое по требованию Константинопольского патриарха было принято в 2018 году, накануне создания ПЦУ. УПЦ КП заявила, что продолжает свою деятельность, сохраняет свое имущество и финансовые средства, а ее главой остается Филарет. В ПЦУ этот поместный собор УПЦ КП назвали неуставным, не имеющим "канонических и юридических последствий".

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