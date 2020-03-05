США призвали власти Китая выполнять обязательства по соблюдению свободы печати

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают китайские власти выполнять обязательства по соблюдению свободы печати. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Он напомнил, что США приняли решение ограничить число китайских граждан, которые могут работать в контролируемых, по версии Вашингтона, властями КНР пяти СМИ на территории Соединенных Штатов. "Мы ожидаем, что Пекин будет придерживаться более справедливого подхода к американским и другим журналистам на территории Китая. Когда Коммунистическая партия Китая (КПК) все чаще прибегает к слежке, преследованию и запугиванию независимых журналистов и журналистов мирового уровня, мы будем реагировать с целью достижения принципа взаимности", - сказал Помпео.

По словам дипломата, свободная пресса "помогает понять миру позицию КПК". "Цензура может иметь губительные последствия. Мы призываем КПК немедленно выполнить свои обязательства по соблюдению свободы прессы", - заключил госсекретарь.

В понедельник в Госдепартаменте приняли решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек. Так, с 13 марта число работников агентства "Синьхуа" с китайскими паспортами не будет превышать 59, телеканала CGTN - 30, газеты "Чжунго жибао" - девяти. При этом китайские СМИ должны до 6 марта уведомить американские власти о том, кто из граждан КНР больше не будет на них работать на территории США.

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее издание сообщило, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.