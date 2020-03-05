{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

США призвали власти Китая выполнять обязательства по соблюдению свободы печати

По словам госсекретаря США Майкла Помпео, свободная пресса "помогает понять миру позицию КПК", а цензура может иметь "губительные последствия"

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают китайские власти выполнять обязательства по соблюдению свободы печати. Об этом сообщил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Он напомнил, что США приняли решение ограничить число китайских граждан, которые могут работать в контролируемых, по версии Вашингтона, властями КНР пяти СМИ на территории Соединенных Штатов. "Мы ожидаем, что Пекин будет придерживаться более справедливого подхода к американским и другим журналистам на территории Китая. Когда Коммунистическая партия Китая (КПК) все чаще прибегает к слежке, преследованию и запугиванию независимых журналистов и журналистов мирового уровня, мы будем реагировать с целью достижения принципа взаимности", - сказал Помпео.

По словам дипломата, свободная пресса "помогает понять миру позицию КПК". "Цензура может иметь губительные последствия. Мы призываем КПК немедленно выполнить свои обязательства по соблюдению свободы прессы", - заключил госсекретарь.

В понедельник в Госдепартаменте приняли решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек. Так, с 13 марта число работников агентства "Синьхуа" с китайскими паспортами не будет превышать 59, телеканала CGTN - 30, газеты "Чжунго жибао" - девяти. При этом китайские СМИ должны до 6 марта уведомить американские власти о том, кто из граждан КНР больше не будет на них работать на территории США.

Ранее правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". Позднее издание сообщило, что журналистам предписано покинуть страну в течение пяти дней.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Вифлееме подтвердили коронавирус у семи человек
Ранее в одной из гостиниц провинции Вифлеем на Западном берегу реки Иордан был введен режим ЧС из-за подозрений на коронавирус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС