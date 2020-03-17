"Дети стали гораздо меньше играть": что влияет на успешность учеников в школе и в жизни

В феврале 2020 года российский психолог и педагог Александр Веракса стал лауреатом премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год за исследование психического и интеллектуального развития детей дошкольного и школьного возраста. В течение почти 15 лет он с группой коллег по всей стране изучал факторы успешности детей, а также исследовал влияние гаджетов на подрастающее поколение. О результатах ученый рассказал ТАСС

Александр Веракса — доктор психологических наук, член-корреспондент Российской академии образования и заведующий кафедрой психологии образования психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова — в течение нескольких лет вместе с коллегами исследовал когнитивное развитие детей в разных регионах России, посещающих детский сад и начальную школу, для того чтобы выяснить, какие факторы больше всего влияют на успешность в учебе. Исследование нашло свое продолжение в крупном федеральном проекте "Растем с Россией", в котором приняли участие 200 школ и детских садов, более десяти тысяч детей. Теперь и другие педагоги смогут использовать методики Александра Вераксы в работе. О самом важном факторе успешности ребенка Когда мы начинали исследование, то хотели посмотреть, что же самое важное в становлении ребенка, какой фактор больше всего влияет на его развитие? Образовательная программа, ее содержание, обстановка в семье? Нужно было лонгитюдное исследование, то есть наблюдение за развитием ребенка на протяжении долгого времени: и в детском саду, и в школе. Мы пришли к выводу, что сейчас определяющий признак успешности ребенка — способность к саморегуляции. Она влияет и на социальное развитие, и на успехи в учебе и работе, и на умение строить отношения.

Саморегуляция — это умение контролировать свое поведение, реакции, сдерживать импульсы, переключаться с одного на другое, сознательно удерживать внимание. Это то, что еще в советское время выделялось как компонент готовности детей к школе, но не было в такой степени проработано концептуально. Если у ребенка хорошая саморегуляция, он усидчив, готов четко выполнять инструкции учителя, то у него высокие шансы стать успешным учеником, построить успешную карьеру. О детях с проблемами самоконтроля и СДВГ Не стоит думать, что невнимательные дети, дети с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности — прим. ТАСС) точно будут неуспешны. Очень важно как можно раньше узнать об особенностях развития ребенка. Потому что если в дошкольном возрасте для коррекции поведения нужна одна единица времени, то в школе этого времени нужно гораздо больше, а там, к сожалению, его, как правило, нет. Дети с СДВГ — это дети со сложностями в управлении собственным поведением. То есть как раз с проблемами самоконтроля и саморегуляции. И перед педагогами стоит задача дать ребенку средство управления собственным поведением. Эта задача не решается без взрослого.

Важно научить ребенка сначала ставить цель, потом идти к ней. Как показывает наш опыт, это можно сделать в проектной деятельности, которая доступна уже детям в 4 года. Когда ребенок проявляет к чему-либо интерес, задача взрослого услышать его — не имеет значения, какой вопрос вызвал интерес, о чем он, главное, что он исходит от ребенка. И задача взрослого — поддержать его, развернуть деятельность, которая завершается получением определенного результата. Важно, чтобы ребенок понял: для того чтобы получить качественный ответ, важно пройти определенный путь, обратиться к источникам, включая родственников, знакомых и сверстников. И тогда со временем меняется структура его деятельности, от действий импульсивных он переходит к действиям, которые приводят к решению познавательной задачи. Ребенок начинает идти к своим целям, регулировать свое поведение, чтобы ее достичь. Мы надеемся, что наши рекомендации и методики будут полезны и психологам, и педагогам. Педагоги получают конкретные образовательные технологии, которые помогают подобрать наиболее эффективные средства обучения для каждого ребенка в зависимости от особенностей его психического развития. О слабом эмоциональном развитии детей Эмоциональное развитие — это то, насколько ребенок понимает свои и чужие эмоции, насколько умеет эти эмоции выражать, понимает, как их изменить. Проблема в том, что в системе образования мы традиционно привыкли смотреть в первую очередь на интеллектуальное, когнитивное развитие ребенка. Так, к сожалению, сложилось, что эмоциональное развитие всегда было на втором плане, считалось, что оно проходит во многом спонтанно в условиях образовательного учреждения. Сейчас с появлением новых форм обучения, агрессивной цифровизации возможностей для гармоничной социализации детей стало объективно меньше.

Мы должны ребенка обучить тому, что такое эмоции, показать ему связь этих эмоций с ситуациями, в которых они возникают, дать те способы реагирования, которые являются приемлемыми в обществе. Например, ребенок злится и ломает лопатку в порыве гнева. Нам нужно сделать так, чтобы он понимал свое состояние, чтобы в момент, когда эмоции захлестывают его, он мог с этим состоянием справляться, менять его. Об индивидуальном подходе, самостоятельности, домашнем обучении и больших классах Сейчас в детском саду и школе обучаются группы детей примерно по 30 человек, и хотя одномоментно присутствуют не все, надо признать, что количество, превышающее 15, для педагога уже сложно для организации индивидуального взаимодействия.

Масштабных исследований, которые бы могли рассказать о последствиях домашнего обучения или обучения в мини-классах, в мини-группах, в нашей стране пока не проводилось. Индивидуальное общение с педагогом — это здорово, но коллектив как условие социализации ребенку необходим. Только в группе сверстников он всегда получает обратную связь от детей. Этим и ценен детский сад. Дети должны учиться самостоятельно решать свои проблемы. Проведенные нами исследования показали неожиданный результат. В детских садах, где педагоги меньше реагируют на конфликты детей, где дети имеют меньше возможностей быть в одиночестве, то есть где присутствуют обстоятельства, которые традиционно относились к негативным характеристикам образовательной среды детского сада, понимание эмоционального развития у дошкольников было выше. О чем это говорит? Можно интерпретировать это так, что потребность во взаимодействии со сверстниками стала столь высока, что она реализует себя максимально даже в сложных ситуациях детского взаимодействия, которого в современном обществе не бывает "мало". Сейчас многие родители из-за собственной тревожности на детских площадках очень активно включаются во взаимодействие детей, даже прерывают его, не дают детям выйти из ситуации самостоятельно. Чаще всего дети одного возраста могут разобраться в своих проблемах самостоятельно, взрослый нужен, чтобы обсудить проблему после, задуматься над произошедшим, но не выступать в роли кукловода. О "развивашках", родительских амбициях и отсутствии игры в жизни ребенка Родители хотят от дошкольного учебного заведения в первую очередь интеллектуального развития детей, поскольку в этом, на наш взгляд не всегда обоснованно, видят залог успеха. "Развивашки" практически с рождения, чтение с двух лет, иностранные языки. Дети приходят в первый класс уже с приличным багажом знаний, но успешными в учебе становятся далеко не все, потому что в погоне за ранним интеллектуальным развитием, стремлением научить ребенка как можно раньше считать, решать задачи, читать, родители не задают себе вопрос: а как мой ребенок проживает детство?

Времени на детство остается гораздо меньше, чем нужно. Детство не проживается полноценно, в его классическом варианте, потому что самый эффективный, продуктивный способ освоения мира для ребенка — это игра. Дети очень мало играют, а это приводит к слабой саморегуляции, к низкой мотивации учиться, без которой в старших классах достижение серьезных результатов невозможно. И если игры нет, ей на смену приходят гаджеты, где много всего, кроме ценностных ориентиров. По сути ребенок не успевает к школе созреть эмоционально, хотя и готов технически. Этому способствуют и родители, которые ориентируют ребенка на достижения, победы, вместо того чтобы ориентировать на деятельность и процесс. О гаджетах в жизни ребенка Чтобы говорить о вреде, пользе и влиянии на учебу гаджетов, важно понимать, где и когда мы даем их детям. Гаджеты на занятиях, конечно, дают объективно больше возможностей. И если они использованы в контексте, позволяющем взаимодействовать с ребенком в форме интересной презентации и более удобного поиска материала, то да, они полезны. Если на уроке истории учитель часть материала преподносит с помощью интерактивной доски, дает задания, которые надо выполнить в планшете, если это обогащает урок, делает его интереснее, динамичнее, то это, конечно, плюс.

Если ребенок смотрит мультик с мамой и папой в планшете или ноутбуке — это хорошо. В процессе просмотра он может задать вопросы родителям, что-то обсудить. Но мы видим обратную ситуацию, что ребенок как раз проводит с гаджетом много времени один. Более 70% детей дошкольного возраста заявляют об этом. Минусы гаджетов — это пассивность ребенка. Никак не задействуется его активность. Взрослого нет рядом, ребенок почти никогда не нажимает на паузу, чтобы подойти к родителю и что-то спросить, понять для себя какой-то контекст увиденного, услышать обратную связь. Разработчики приложений не заинтересованы в их глубоком содержании, это содержание довольно низкого уровня, нужно это признать, потому что основная задача разработчиков — сделать так, чтобы ребенок провел как можно больше времени внутри программы. Они строят обучение по методу проб и ошибок: сделал, нажал — получил обратную связь. Это не направленное, осмысленное обучение, а обучение наиболее примитивное. Еще один минус — есть стороны жизни, которые цифровая среда заменить не может. Гаджеты не учат и не объясняют, что такое человеческие ценности, мораль, этика. Цифровая среда построена по хаотичному, неструктурированному принципу. Конечно, невозможно заменить общение взрослого и ребенка никакими технологиями. Мы видим последствия неконтролируемого использования гаджетов детьми и уменьшение межличностного общения — они печальны. О готовности детей к школе Дело в том, что детство — это не только период в жизни ребенка. Детство, согласно психологу Льву Семеновичу Выгоскому, характеризуется особым отношением к миру. В детстве ребенок не только играет, он исследует, проверяет, творит, открывает новое. Для него нет невозможного. Если детство не прожито полноценно, эта потеря невосполнима. Не случайно выдающийся детский психолог Александр Запорожец говорил о необходимости амплификации, то есть насыщении детства максимально соответствующими возрасту дошкольника видами активности. Эту смелость к познанию и изобретению, которая рождается в детстве, дошкольник проносит через всю свою жизнь. Она является основой развития личности и ее готовностью продуктивно взаимодействовать с миром.