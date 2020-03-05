Time опубликовал подборку портретов "100 женщин года"

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Подборку портретов для обложки "100 женщин года" разместил в четверг на своем сайте американский журнал Time. В нее включены как портреты 11 женщин, которых ранее были признаны персонами года, так и 89 новых портретов женщин, отобранных из 600 кандидатур, предложенных группой экспертов.

В подборку, в частности, включены портреты Коко Шанель, создавшей знаменитую марку духов, британской писательницы Вирджинии Вулф, автора уникальной педагогической системы итальянки Марии Монтессори, пионера авиации Амелии Эрхард, Уоллис Симпсон, ставшей супругой бывшего короля Великобритании Эдуарда VIII, мексиканской художницы Фриды Кало, королевы Великобритании Елизаветы II, актрисы Мэрилин Монро, супруги президента США Джона Кеннеди Жаклин Кеннеди, певицы Мадонны, экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт, канцлера Германии Ангелы Меркель,. экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон и эко-активистки Греты Тунберг.

В подборку также включена иллюстрация для обложки Time за 2012 год с изображением группы Pussy Riot, устроившей "панк-молебен" в Храме Христа Спасителя в Москве.

"На протяжении 72 лет Time называл "Человека года", и за немногими исключениями все они были мужчинами, как правило это были президенты, премьер-министры или видные представители промышленности, - отмечается в материале. - На протяжении всей истории именно такие люди оказывали влияние на события в мире. В 1999 году вместо "Человека года" стали называть "Персону года", но несмотря на изменение названия слишком часто выбирали все тех же людей. В проекте "100 женщин года" в центре внимания оказываются влиятельные женщины, которые часто отодвигались на задний план".