Власти США высылают бывшего охранника концлагеря в нацистской Германии

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Иммиграционный суд в городе Мемфисе (штат Теннесси) отдал распоряжение выслать из США бывшего оберштурмфюрера СС Ханса Грима за то, что в 1945 году он служил охранником в концентрационном лагере Нойенгамме. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов.

Данное решение приняла иммиграционный судья Ребекка Холт, рассматривавшая дело гражданина Германии Ханса Грима, проживающего в Теннесси, два дня. Немец подлежит выдворению из США на основании законодательного акта 1978 года и того факта, что обвиняемый "охотно служил вооруженным охранником заключенных концлагеря, в котором творились репрессии", отмечает Минюст. Ведомство напоминает, что узниками Нойенгамме были русские, евреи, поляки, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и "политические оппоненты нацистов".

Согласно сообщению, конкретно речь идет об одном из трудовых лагерей около Меппена (земля Нижняя Саксония), заключенных которого заставляли работать "до состояния истощения и смерти". Во время разбирательства в Теннесси Грим признал, что в конце Второй мировой войны не обращался к командованию СС с просьбой о переводе из концлагеря на другую службу, а сейчас продолжает получать пенсию в ФРГ. В 1946 году британские оккупационные власти в Германии предъявили обвинения охранникам Нойенгамме, трое из которых были осуждены в 1947 году. Гриму удалось бежать до трибунала.

Минюст США напоминает, что с 1979 года выявляет на территории страны, расследует и выдворяет нацистских преступников. Дела рассматриваются в американских судах по вопросам иммиграции. Министерство юстиции уточнило, что выиграло 109 таких разбирательств.