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Режим повышенной готовности ввели в Москве в связи с угрозой распространения коронавируса

Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Москве новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера": ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности", - говорится в документе.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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