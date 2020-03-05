К Алле Пугачевой подали иск о прекращении прав на товарный знак "Кристина"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Иск от производителя мучных и кондитерских изделий к певице Алле Пугачевой поступил в суд по интеллектуальным правам в Москве. Об этом сообщили ТАСС в суде в четверг.

"Иск поступил в суд, но данный момент он пока не принят к производству", - сказал собеседник агентства.

Истицей выступает индивидуальная предпринимательница Кристина Мартиросян. По данным системы СПАРК, она является директором компании ООО "Кристина", занимающейся оптовой торговлей кондитерскими изделиями, а также деятельностью в сфере ресторанного бизнеса. Третьим лицом по нему выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Как сообщил ТАСС юридический представитель стороны истца Михаил Царев, требования касаются прекращения охраны товарного знака "Кристина", под которым предоставляется пищевая продукция и добавки, а также услуги по обслуживанию ресторанов и общественных буфетов.

"Мы просим суд прекратить правовую охрану товарного знака в отношении товаров 30 класса международная классификация товаров и услуг (МКТУ), а также части услуг 42 класса. Перед подачей искового требования в адрес Пугачевой было направлено соответствующее письмо, однако ответ на него истцу так и не поступил, в связи с чем нам пришлось заявить этот иск", - рассказал Царев, добавив, что помимо прочего, истец требует взыскать с Пугачевой расходы на оплату госпошлины в размере 6 тыс. рублей.

К указанным в иске классам МКТУ относится возможность предоставления пищевой продукции, такой как кофе, чай, рис, зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое, приправы, а также услуг по обслуживанию ресторанов и буфетов.

По данным реестра товарных знаков и знаков обслуживания Роспатента, товарный знак "Кристина" принадлежит Алле Борисовне Пугачевой с 2000 года. Последний раз срок действия исключительного права на товарный знак был продлен в 2016 году на десять лет. Согласно ст. 1514 ГК РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно по решению суда в связи с его неиспользованием или с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками. Помимо предоставления перечисленной пищевой продукции и услуг, исходя из данных реестра, по указанному товарному знаку также могут предоставляться игрушки, одежда, посуда и фармацевтические препараты.