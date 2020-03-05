ВОЗ выясняет обстоятельства заражения собаки коронавирусом в Гонконге

ЖЕНЕВА, 5 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выясняет обстоятельства, связанные с заражением собаки коронавирусом в Гонконге. Об этом заявила в четверг на брифинге в Женеве эксперт ВОЗ Мария ван Керхоув.

"Мы знаем о том, что выявлено [заражение коронавирусом] у собаки в Гонконге. - Мы работаем с партнерами в Гонконге, чтобы выяснить обстоятельства". Как отметила ван Керхоув, ВОЗ не считает, что домашние животные "являются драйвером распространения этой вспышки". Однако этот случай требует "лучшего понимания". По ее словам, в настоящее время отсутствует какое-либо подтверждение передачи коронавируса от собаки к человеку и от человека к собаке.

В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил на брифинге, что Гонконг информировал о заражении собаки коронавирусом Всемирную организацию по охране здоровья животных (OIE). "Априори выяснением этой ситуации занимается OIE, - сказал он. - У нас была с ними телеконференция. На настоящий момент нет необходимости для каких-либо специальных мер". Райан подчеркнул, что очень важно вести наблюдение за эпидемией коронавируса и фиксировать все необычные случаи. Однако ВОЗ не считает, что сейчас "требуется какое-либо изменение политики" в борьбе с эпидемией. Вместе с тем ВОЗ продолжит взаимодействие с OIE и предпримет надлежащие шаги, если потребуется, заверил эксперт.

28 февраля власти Гонконга сообщили, что расследуют первый случай возможной передачи вируса COVID-19 от человека домашнему животному. В итоге диагноз у собаки был подтвержден. В настоящее время в Гонконге подтверждено более 100 случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом.