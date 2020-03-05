СМИ: бывший посол Ирана в Сирии умер от заболевания, вызванного коронавирусом

ТЕГЕРАН, 5 марта. /ТАСС/. Бывший посол Ирана в Сирии Хоссейн Шейхольислам умер от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает в четверг агентство Mehr .

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Отмечается, что накануне он был доставлен в больницу.

Шейхольислам занимал должность заместителя по международным делам во Всемирной ассамблее по сближению исламских течений. Кроме того, он избирался депутатом Медждлиса (парламента) Ирана седьмого созыва.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 3513, при этом зарегистрировано по меньшей мере 107 летальных исходов.