{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

СМИ: бывший посол Ирана в Сирии умер от заболевания, вызванного коронавирусом

Общее число случаев заражения в исламской республике превышает 3,5 тыс.

ТЕГЕРАН, 5 марта. /ТАСС/. Бывший посол Ирана в Сирии Хоссейн Шейхольислам умер от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает в четверг агентство Mehr.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Отмечается, что накануне он был доставлен в больницу.

Шейхольислам занимал должность заместителя по международным делам во Всемирной ассамблее по сближению исламских течений. Кроме того, он избирался депутатом Медждлиса (парламента) Ирана седьмого созыва.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, число случаев заражения в исламской республике составляет 3513, при этом зарегистрировано по меньшей мере 107 летальных исходов.

Теги
ИранСирияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
На Украине госпитализированы еще семь человек с подозрением на новый коронавирус
Один из отправленных в больницу недавно вернулся из Таиланда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС