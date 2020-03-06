ВЦИОМ: идея женщины в политике стала менее популярна в России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Идея женщины-политика по сравнению с 2016 годом потеряла популярность в России. Об этом говорят результаты совместного исследования Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра политической конъюнктуры (ЦПК), которые есть в распоряжении ТАСС.

"Если в 2016 году 89% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту министра здравоохранения, социального обеспечения или образования, то в 2020 году эта доля снизилась до 69%, <...> наибольшей поддержкой женщина-политик пользуется в качестве министра социального блока правительства", - говорится в результатах исследования. При этом доля тех, кто скорее не хотел бы видеть женщину на этих позициях, увеличилась по сравнению с 2016 годом на 13%: с 7% до 20%.

Снизилась с 31% до 21% доля россиян, которые скорее хотели бы видеть женщину на посту президента (доля тех, кто скорее не хотел бы этого, увеличилась с 61% до 68%). В 2020 году лишь 31% респондентов скорее хотели бы видеть женщину на посту председателя правительства, против 55% в 2016 году. Большинство (56% опрошенных) россиян скорее не хотят такого развития событий - четыре года назад их было 36%.

Если в 2016 году 66% респондентов скорее хотели бы видеть женщину во главе одной из партий, то в 2020 году об этом заявил 51% опрошенных. При этом доля тех, кто скорее не хотел бы этого, увеличилась с 26% до 35%. Женщину-руководителя фракции или комитета Госдумы в 2016 году скорее хотели бы видеть 59% респондентов, а в 2020 году об этом заявили только 51% россиян. Доля тех, кто скорее не хотел бы этого, с 2016 года выросла с 30% до 35%.

Гендерное единодушие

Российские мужчины и женщины, говорится в исследовании, практически единодушны в нежелании видеть женщину на позициях во власти, на которых принимаются ключевые решения. "На посту президента женщину скорее не хотели бы видеть по 68% мужчин и женщин, в то время как на посту премьер-министра - 57% мужчин и 55% женщин соответственно", - сообщают ВЦИОМ и ЦПК.

Женщины скорее одобряют идею женщины во главе фракции или комитета Госдумы (55% женщин против 51% по выборке в целом), в то время как мужчины в этом отношении чаще придерживаются противоположного мнения (38% мужчин против 35% женщин скорее не хотели бы этого). Схожая ситуация касается идеи женщины-руководителя партии: ее поддерживают 55% женщин и 51% мужчин. Мужчины же чаще настроены противоположно (39% против 35% по выборке в целом).

82% мужчин и 83% женщин в 2020 году скорее хотят видеть женщину в качестве министра обороны, генерального прокурора и министра внутренних дел. А вот во главе министерства здравоохранения, социального обеспечения или образования женщину по выборке в целом хотят видеть 72% женщин и 69% мужчин. Среди мужчин относительно больше тех, кто скорее не поддерживает такую идею (24% против 20%).

Молодежь больше поддерживает идею

Представители молодого поколения, по данным ВЦИОМ и ЦПК, благосклоннее относятся к идее женщины-президента. "В возрастной группе от 18 до 24 лет 43%, против 21% по выборке в целом, скорее хотели бы видеть женщину на этом посту. <...> При этом в наиболее возрастной категории 60+ меньше всего желающих видеть женщину президентом (78% против 68% по выборке в целом)", - говорится в исследовании.

В возрастной группе от 18 до 24 лет доминируют те, кто скорее поддержит женщин на постах министра здравоохранения, социального обеспечения или образования (81%), во главе одной из ведущих партий (70%), на посту руководителя фракции или комитета в Госдуме (61%). В остальных случаях (посты президента страны, председателя правительства, министра обороны, МВД или генпрокурора) молодежь также по сравнению с остальными россиянами чаще поддерживает идею женского руководства.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга чаще хотят видеть женщину на посту президента (32%) или премьер-министра (40%). В городах с населением 100-150 тысяч и 500-950 тысяч человек эти идеи популярнее, чем в других городах-миллионниках. "Женщину хотели бы видеть президентом 21% и 22% в городах с населением 100-150 тысяч и 500-950 тысяч соответственно против 17% в городах-миллионниках. При этом 34% респондентов, проживающих в городах с населением 100-150 тысяч, скорее хотели бы видеть женщину премьер-министром против 25% в городах-миллионниках и 29% в городах с населением 500-950 тысяч", - написано в результатах опроса.

Портрет женщины-политика

Главными для женщины-политика качествами россияне считают "ум, образованность, грамотность, компетентность, профессионализм (36%); порядочность, честность, принципиальность (29%); волевой, сильный, железный характер, жесткость, решительность и твердость (14%); близость к народу, внимание к людям, социальную ориентированность (11%); справедливость (10%)".

При этом в качестве конкретных примеров женщины-политика опрошенные чаще выбирают уже состоявшихся персон. "Из известных женщин, которые в наибольшей мере соответствуют названным качествам, россияне упомянули в первую очередь популярных в политике и на госслужбе женщин: Валентину Матвиенко (19%), Марию Захарову (11%), Эллу Памфилову (5%) и Эльвиру Набиуллину (5%)", - приводят ВЦИОМ и ЦПК результаты исследования. По 4% респондентов назвали Маргариту Симоньян, Татьяну Голикову и Аллу Пугачеву, 2% Ксению Собчак и 1% - Ольгу Бузову.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 1 марта 2020 года среди 1600 россияне старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%, смещение в данные опросов могут также вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.