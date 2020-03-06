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В Ярославле в марте начнется строительство волейбольного центра к ЧМ-2022

Название нового спортивного объекта выберут сами ярославцы

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Волейбольный центр к чемпионату мира 2022 года начнут строить в Ярославле в марте. Об этом журналистам на пресс-конференции в четверг сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"Я благодарен, что президент РФ поддержал нашу инициативу, считаю, что очень хорошая инициатива, у нас давно не строилось таких спортивных объектов. В регион пришел новый инвестор, будут созданы дополнительные рабочие места, у нас уже выработана дорожная карта. В этом месяце уже выходим на строительную площадку", - сказал Миронов.

По словам губернатора, волейбольный центр будет возводиться с привлечением внебюджетных источников. Объект будет использоваться не только для проведения соревнований, в центре смогут тренироваться ярославские волейболисты.

"Мы определили, что центр будет использоваться не только для проведения соревнований, но и для тренировки наших региональных спортсменов, школа у нас серьезная. Он также будет задействован для проведения форумов, зрелищных мероприятий", - добавил Миронов.

Центр будет оборудован бассейном и кардиозоной с тренажерами. Также планируется создать зал для возможности проведения круглогодичных соревнований по пляжному волейболу. Название волейбольного центра выберут ярославцы.

В конце 2019 года во время большой пресс-конференции президента России Владимира Путина спросили, будут ли строиться спортивные объекты и развиваться транспортная инфраструктура в регионах, где планировалось проведение международных соревнований, несмотря на решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. В частности, в Ярославле в 2022 году должны пройти матчи чемпионата мира по волейболу. Президент сообщил, что Россия примет чемпионат мира, несмотря на санкции WADA, и предложил дождаться окончательного решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Чемпионат мира по волейболу

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Турнир должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Белгород (резервный город).

Теги
РоссияСанкт-ПетербургМиронов, Дмитрий ЮрьевичТатарстанБашкортостанКрасноярский крайБелгородская областьКалининградская областьКемеровская областьНовосибирская областьСвердловская областьЯрославская область
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