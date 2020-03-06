АРЧК: новый университет на Чукотке должен адаптировать обучение под потребности региона

ТАСС, 6 марта. Новый университет на Чукотке должен будет учесть особенности региона и адаптировать образовательные программы под его потребности. Такое мнение выразил ТАСС в пятницу заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Иван Ефимов. О возможности создания вуза ранее заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"Уже сейчас можно сказать, что особенностью высшего профессионального образования на Чукотке должна быть адаптация образовательных программ под потребности экономики региона, то есть подготовку кадров необходимо вести во взаимодействии с хозяйствующими субъектами Чукотки", - сказал Ефимов.

По данным АРЧК, наибольшую потребность в кадрах на Чукотке сейчас испытывают такие отрасли как здравоохранение, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, энергетика, геология, строительство, экономика и финансы. Отчасти дефицит кадров помогает устранить филиал СВФУ в Анадыре, который готовит, например, специалистов в сфере энергетики. Однако в основном дефицит восполняется за счет работников, приглашаемых из центральных районов страны, отметил Ефимов.

Еще одна проблема региона - частая ротация кадров из-за специфики работы в Арктике. По данным АРЧК, за три года состав приезжих специалистов меняется на 60%. В то же время из местных жителей, которые уезжают получать образование в центральную часть России, в регион возвращается не более 10-15%. При этом не всегда они трудоустраиваются по специальности.

"С учетом этих факторов подготовка кадров на базе собственного регионального университета имеет ряд преимуществ: прежде всего студенты - это местные люди, которые хорошо ориентируются в местных условиях, готовы работать в своем регионе. Создание университета поддерживает правительство Чукотского автономного округа", - пояснил замглавы АРЧК.

В феврале Александр Крутиков заявил, что ведомство поддерживает инициативу создания на Чукотке университета, который будет работать на основе дистанционных технологий и заниматься местными исследованиями.

Сегодня на Чукотке, где проживают около 50 тыс. человек, из вузов работает только филиал Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ).

Особенности проекта

Ефимов обратил внимание на то, что учебное заведение не будет крупным. Классический университет в условиях Чукотки может оказаться неэффективным, поэтому нужны новые решения и научно-образовательный комплекс, настроенный на региональные задачи. При этом представитель АРЧК отметил высокий научный потенциал университета.

"Он должен стать учебным заведением нового типа, работающим с лучшим преподавательским составом страны за счет модульности образовательных программ. Университет нужен и как научный центр, изучающий Арктику и Чукотку, и как образовательная организация, обеспечивающая кадрами округ", - считает эксперт.

По данным АРЧК, на начальном этапе обеспечить новый университет кадрами возможно за счет Чукотского филиала СВФУ. Финансово поддерживать университет позволят гранты на научную деятельность и целевые внебюджетные места, планируют власти.

Новый университет в первую очередь должен будет готовить специалистов в области здравоохранения, которые постоянно востребованы и на территории Чукотки, и в соседних регионах, считает Ефимов. Вуз также должен обеспечивать регион кадрами в сфере сельского хозяйства, энергетики, горнодобывающей промышленности, строительства - областях, где потребность в специалистах стоит наиболее остро.

Об агентстве

АРЧК было создано, чтобы обеспечивать квалифицированными кадрами резидентов территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и ведущие предприятия Дальнего Востока. В 2019 году агентство помогло трудоустроить на предприятия макрорегиона почти 8 тыс. специалистов, открыть 17 образовательных программ в колледжах и вузах ДФО. С декабря 2019 года функции АРЧК распространены на Арктическую зону России.