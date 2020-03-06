{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Число заразившихся новым коронавирусом за сутки выросло на 2241

В ВОЗ уточнили, что всего в мире подтверждены 95333 случая заражения

ТАСС, 6 марта. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки 2241 новый случай заражения коронавирусом в мире, из которых 143 пришлись на Китай. Об этом говорится в опубликованном в пятницу информационном бюллетене ВОЗ. Таким образом, за пределами Китая инфекция выявлена у 2098 человек.

Как уточняет ВОЗ, всего в мире подтверждены 95333 случая заражения, из которых 80565 - в Китае, а 14768 - за его пределами. В общей сложности от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, по данным организации, умерли 3015 человек в Китае (31 за прошедшие сутки) и 267 - по всему миру (53 за сутки).

 

Теги
Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Рестораны Приморья переориентируются на обслуживание местных жителей из-за коронавируса
Российские рестораторы не собираются отменять фестивали дальневосточной кухни из-за вспышки эпидемии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС