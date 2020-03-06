{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На борту Grand Princess, пассажир которого умер от коронавируса, находятся четверо россиян

Все они - члены экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. По меньшей мере четверо российских граждан находятся на борту круизного лайнера Grand Princess, членов экипажа и пассажиров которого проверяют на коронавирус перед возвращением в порт города Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом корр. ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании Princess Cruises, являющейся оператором лайнера.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы подтверждаем, что на борту находятся четыре гражданина РФ, все они - члены экипажа, - указали в пресс-службе. - В числе пассажиров россиян нет".

Как сообщили корреспонденту ТАСС в четверг в посольстве РФ в США, американские власти пока не дали ответа на запрос диппредставительства по поводу нахождения четырех россиян на борту лайнера Grand Princess. "Запросили Госдепартамент о россиянах на борту лайнера, - указывается в сообщении. - Власти США обещали сообщить, есть ли наши граждане на судне. На настоящий момент официального подтверждения нами получено не было".

Ранее американские СМИ сообщили о том, что команде корабля Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (город в Мексике), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско. Такое распоряжение властей штата Калифорния последовало после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, скончался в результате болезни, вызванной новым коронавирусом. В Twitter Princess Cruises сообщается, что перед заходом в порт порядка 100 членов экипажа и пассажиров будут проверены на заражение вирусом, оборудование для этого будет доставлено на борт корабля вертолетом. К настоящему моменту информации об инфицированных из числа тех, кто находится на корабле, нет.

Теги
СШАРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
В Нидерландах прошла церемония вручения ветеранам медалей по случаю 75-летия Победы
Юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" из рук посла РФ в Нидерландах Александра Шульгина получили Галина Скрипкина и Рахиль Додкина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС