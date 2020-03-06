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Распространение коронавируса нового типа

В Приморье из больницы выписаны семеро россиян, доставленных с лайнера Diamond Princess

Еще двое пассажиров лайнера остаются под наблюдением медиков

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Врачи Краевой клинической больницы №2 в Приморье выписали семерых россиян, доставленных сюда с лайнера Diamond Princess, где ранее была зафиксирована вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения региона.

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"Выписка пациентов началась сегодня в 9:30 (02:30 мск), к настоящему времени все семеро россиян, у которых подтверждено отсутствие коронавируса, выписаны и отправились домой", - сообщил представитель министерства. Он добавил, что под наблюдением в больнице остаются еще двое пассажиров лайнера, результаты анализов которых пока не поступили из Центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" (Новосибирск).

В конце февраля заражение новой коронавирусной инфекцией подтвердилось у трех россиян с круизного лайнера Diamond Princess, которые были доставлены в Казань. В Краевой клинической больнице №2 во Владивостоке находились девять эвакуированных с лайнера, семь из них прибыли 23 февраля, двое - в конце месяца.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы (Япония) 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. В отдельном порядке из Японии своих жителей с лайнера забрали США, Южная Корея, Австралия, Израиль, Канада, Гонконг и Россия.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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