Рейс Пхеньян - Владивосток с иностранными гражданами отложен на неопределенный срок

ВЛАДИВОСТОК, 6 марта. /ТАСС/. Спецрейс Пхеньян - Владивосток, на котором в пятницу должны были вылететь из КНДР часть работающих в стране иностранцев, отложен на неопределенный срок, сообщили ТАСС в представительстве авиакомпании Air Koryo во Владивостоке.

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Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, рейс Air Koryo был назначен на 6 марта и предназначался для вывоза работающих в КНДР иностранных граждан, желающих покинуть республику на время карантина по коронавирусу.

"Сегодня рейса не будет, он будет перенесен. Но пока неизвестно, на какую дату будет назначен новый вылет. Информацию об отмене мы получили сегодня", - сказал представитель авиакомпании.

Ранее власти КНДР уведомили иностранные посольства в Пхеньяне о намерении в ближайшие дни организовать спецрейс во Владивосток. При этом сообщалось, что действие введенного в начале февраля ограничения на въезд иностранцев в страну из-за коронавируса будет продлено после 1 марта на неопределенный срок.

В качестве превентивной меры против распространения коронавируса в КНДР с начала февраля приостановлены международные авиарейсы и отправка пассажирских поездов в Китай и Россию. Въезд иностранцев на территорию республики, а также их выезд из страны были полностью прекращены. При этом МИД рекомендовал находящимся на территории страны иностранцам не покидать пределы посольств и дипломатического квартала Пхеньяна.