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Распространение коронавируса нового типа
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Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3042

Общее число заболевших в Китае достигло 80552

ПЕКИН, 6 марта. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 3042 человек, 53726 человек были вылечены и выписаны из больниц. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

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По его данным, за минувшие сутки в Китае было подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом, умерли 30 человек, 1681 был вылечен и выписан из медицинских учреждений. Общее число заболевших в Китае достигло 80552.

В провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания - количество зараженных увеличилось на 126, до 67 592 человек. Число летальных исходов возросло на 29, до 2931. За сутки из больниц были выписаны 1487 человек, общее число выздоровевших в регионе составило 41 966.

Как отмечается в заявлении комитета, в тесном контакте с зараженными в Китае находились 670 854 человека, из них 29 896 по-прежнему под медицинским наблюдением.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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