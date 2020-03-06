"Известия": четверть россиян готова пустить маткапитал на улучшение жилищных условий

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Четверть российских граждан сообщили о готовности использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное исследование аналитического центра НАФИ и компании ДОМ.РФ.

Согласно приведенным данным, каждый пятый россиянин (22%) хотел бы воспользоваться семейной ипотекой. При этом четверть опрошенных (25%) готовы использовать материнский капитал для улучшения жилищных условий. Отмечается, что сегодня у 40% российских семей (26 млн домохозяйств) есть потребность в улучшении жилищных условий. Как рассказали изданию в ДОМ.РФ, в 2017 году этот показатель составлял 45%.

По данным исследования, больше половины россиян (57%) назвали несоответствие требованиям программ в качестве главной причины, по которой они не могут воспользоваться господдержкой в этой сфере. Каждый десятый (11%) опрошенный указал на непривлекательные условия программ.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 150 населенных пунктов в 52 регионах страны.

По действующему законодательству средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, формирование будущей пенсии мамы, обучение детей, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми увеличен до более 616 тыс. рублей.

Программа предоставления ипотеки по льготной ставке в 6% для семей с двумя и более детьми, рожденными в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, была запущена в начале 2018 года по поручению президента Владимира Путина. Она предусматривает приобретение квартир только на первичном рынке, то есть в строящихся домах. По условиям программы, государство берет на себя обязательство по выплате банку разницы по ставке между 6% и фактической ставкой банка на льготный период. Сейчас льготная ипотека по ставке 6% предоставляется на период от трех до восьми лет в зависимости от числа детей, родившихся во время действия программы.