Южная Корея выделит $2,3 млн на увеличение производства защитных масок в стране

СЕУЛ, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Республики Корея предоставит финансовую поддержку отечественным производителям нетканого фильтрующего полотна - основного материала для защитных масок. Об этом заявил министр торговли, промышленности и энергетики Сон Юн Мо.

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Он отметил, что южнокорейцы должны иметь свободный доступ к необходимому количеству защитных масок, и правительство сделает все возможное для этого.

Вспышка коронавируса нового типа в стране привела к дефициту масок, вынудив ввести фактически систему их распределения. В соответствии с мерами, объявленными ранее на этой неделе, граждане могут приобрести только две маски в неделю в определенные дни.

Начиная с 6 марта правительство запретило экспорт как готовых масок, так и материалов для их производства. Производители обязаны ежедневно отчитываться об объемах производства и имеющихся запасах. Власти также объявили о выделении $2,3 млн на обновление производственных мощностей в стране, чтобы до конца апреля увеличить суточное производство нетканого фильтрующего полотна с нынешних 12,9 тонн до 27 тонн.

Кризисные центры

Круглосуточные кризисные центры для координации борьбы с коронавирусом сформированы во всех госучреждениях Республики Корея. Как сообщил в пятницу Центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям, им предстоит работать до тех пор, пока в стране не завершится вспышка заболевания.

Кризисные центры будут находиться в постоянном контакте друг с другом, взаимодействуя также с центральным штабом, Корейским центром контроля и профилактики заболеваний, правительством и администрацией президента.

Сеул осудил решение Японии о карантине

Министерство иностранных дел Республики Корея выразило в пятницу "крайнее сожаление" по поводу планов японских властей ввести двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну южнокорейцев из опасений распространения коронавируса нового типа. Об этом говорится в сообщении, направленном в пятницу журналистам внешнеполитическим ведомством.

"Выражаем крайнее сожаление по поводу того, что Япония приняла столь необоснованную и чрезмерную меру без консультаций с представителями Республики Корея", - отмечается в сообщении. Посол Японии в Республике Корея Кодзи Томита вызван в МИД, где ему будет выражен официальный протест. Администрация президента планирует провести заседание Совета национальной безопасности, на котором будут обсуждаться ответные меры на действия Японии.

Накануне о введении двухнедельного карантина объявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он сообщил, что такие меры начнут действовать с 9 марта и продлятся до конца месяца. Сегодня министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като заявил, что карантин будет носить рекомендательный, а не принудительный характер.

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее в пятницу превысило 6,2 тыс.