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Власти Татарстана запустят проект для развития у детей культуры коммуникации в интернете

Чиновники стремятся сформировать у подростков критическое мышление и навыки обеспечения собственной безопасности

КАЗАНЬ, 6 марта. /ТАСС/. Министерство по делам молодежи Татарстана готовит к запуску проект "Интернет-гигиена", направленный на развитие у подростков культуры общения в интернете. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Готовим к запуску совместно с коллегами из Министерства образования и науки РТ образовательный проект "Интернет-гигиена". Проект направлен на развитие у подростков культуры коммуникации в интернете и создание так называемого "цифрового иммунитета". Для этого будут проводиться открытые лекции, онлайн-занятия и мастер-классы для самих подростков и для их родителей", - говорится в ответе на запрос.

В министерстве по делам молодежи республики подчеркнули важность формирования у подростков критического мышления, навыков анализа информации и обеспечения собственной безопасности в интернете. Сейчас проходит процесс трансформации сети подростковых клубов. Это необходимо, чтобы учреждения отвечали на запросы разной молодежи. Главным KPI министерство видит число подростков, которых удалось занять делом, "причем не только в самом подростковом клубе, но и за его пределами - во дворе".

"Также помощь обеспечивается экстренной психологической службой "Телефон доверия", которая преимущественно функционирует в сфере молодежной политики и ориентирована на помощь подросткам, в том числе в кризисных ситуациях. За 2019 год в шесть служб детского телефона доверия поступил 28 тыс. 781 звонок, из них для решения проблем обратились 11 тыс. 929 человек", - сообщили в министерстве.

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