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75-летие Победы
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Генсек ООН рассчитывает прибыть на 9 мая в Москву

Антониу Гутерриш считает, что начала пандемии все еще можно избежать, если страны будут работать сообща и в координации с ВОЗ
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
© EPA-EFE/GIAN EHRENZELLER

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

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Он подтвердил, что планировал приехать в Москву на парад Победы.

"На данный момент все планы остаются в силе", - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, отвечая на вопрос о возможности отмены визита в связи с распространением коронавируса.

Генсек также заявил, что, по его мнению, начала пандемии все еще можно избежать, если страны будут работать сообща и в координации со Всемирной организацией здравоохранения.

Теги
РоссияГутерриш, Антониу75-летие Победы
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