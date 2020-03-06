Генсек ООН рассчитывает прибыть на 9 мая в Москву

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что рассчитывает прибыть в Москву на празднование Дня Победы, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.

Что входит в план мэрии Москвы по профилактике коронавируса.

Что входит в план мэрии Москвы по профилактике коронавируса. Главное

Он подтвердил, что планировал приехать в Москву на парад Победы.

"На данный момент все планы остаются в силе", - сказал он в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману, отвечая на вопрос о возможности отмены визита в связи с распространением коронавируса.

Генсек также заявил, что, по его мнению, начала пандемии все еще можно избежать, если страны будут работать сообща и в координации со Всемирной организацией здравоохранения.