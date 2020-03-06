В "Херсонесе Таврическом" появятся "экскурсионные" инвалидные коляски

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Руководство севастопольского музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2020 году планирует установить информационные стенды со шрифтом Брайля и предоставлять электрические инвалидные кресла, чтобы людям с ограниченными возможностями было удобнее посещать экскурсии, сообщила ТАСС в пятницу директор учреждения Елена Морозова.

"Сейчас для инвалидов доступна значительная часть музея-заповедника: удобные для них дорожки проложены и по центральной части, и среди археологических памятников - например, вдоль крепостной стены. Совместно с фондом "Моя история" мы планируем в этом году расширить эти дорожки, чтобы они были еще удобнее и безопаснее для колясок. Также благодаря фонду мы приобретаем порядка десяти электрических инвалидных кресел, которые будем выдавать маломобильным людям на время экскурсии - насколько я знаю, такое делают очень немногие музеи России", - рассказала Морозова.

Она уточнила, что также планируется расширение сети деревянных дорожек-настилов, по которым удобно передвигаться инвалидам-колясочникам и другим маломобильным категориям посетителей. Кроме того, эти дорожки удобны для семейных прогулок, потому что по ним комфортно везти и коляску с малышом.

Собеседница агентства добавила, что в планах есть и установка на территории городища информационных стендов с текстом, написанным шрифтом Брайля. Они позволят узнать о памятниках древнего города слепым и слабовидящим посетителям.

"Очень хочется, чтобы по максимуму это появилось уже к июню. Но все же о конкретных сроках говорить сложно: не так просто найти качественного поставщика, а мы ориентируемся в том числе на качество исполнения заказов", - отметила директор "Херсонеса Таврического".

Мобильное приложение-аудиогид для "Херсонеса Таврического"

Елена Морозова также рассказала ТАСС, что в 2020 году планируется разрабоать демоверсию мобильного приложения, с помощью которого можно получить аудиоэкскурсию по музею-заповеднику "Херсонес Таврический".

"С 2020 года, как мы надеемся, у нас появится новый формат экскурсий. Петербургская компания безвозмездно поставит для "Херсонеса Таврического" оборудование, с помощью которого посетители смогут получить приложение-аудиогид и пройти с ним по территории музея", - рассказала Морозова.

Она пояснила, что в 2020 году будут разработаны фрагменты экскурсии по нескольким памятникам, из них составят единый маршрут. Преимущество приложения в том, что его фрагменты, в отличие от аудиогида, можно прослушивать в произвольном порядке - по ходу прогулки.

"В этом году мы опробуем тестовую версию. А в следующем, если формат понравится, будем расширять", - добавила собеседница агентства.

О музее

Территория, где расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 гг. до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. В Средние века здесь основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.