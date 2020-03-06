Главврачом Боткинской больницы в Петербурге назначен главный специалист комздрава по ВИЧ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга после увольнения главврача клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина назначили нового руководителя учреждения. Им стал главный внештатный специалист городского комздрава по вопросам диагностики ВИЧ Денис Гусев, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

19 февраля городской комитет по здравоохранению сообщил, что главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности. Как пояснил председатель комитета Дмитрий Лисовец, такое решение принято в связи с рядом системных проблем в учреждении, в том числе "с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства".

"Вице-губернатор Олег Эргашев представил руководителям структурных подразделений клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина нового главного врача учреждения - Дениса Гусева", - говорится в сообщении.

Денис Гусев окончил в 1995 году Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова, защитил кандидатскую и докторскую диссертацию. С 2015 года по настоящее время возглавлял Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. С 2016 года также является главным внештатным специалистом комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Клиническая инфекционная больница имени Боткина была основана в 1882 году и является старейшим подобным учреждением Петербурга.