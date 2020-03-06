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Яровая призвала привлечь территориальные органы к подготовке летнего детского отдыха

Вице-спикер Госдумы напомнила, что в каждом регионе должна быть создана комиссия, которая обязана вести мониторинг состояния ситуации в сфере детского отдыха

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая обратилась к главам субъектов РФ и руководителям МЧС, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Роструда и уполномоченному по правам ребенка с просьбой обеспечить участие территориальных органов в подготовке к летней детской оздоровительной кампании. Об этом она сообщила журналистам в пятницу.

Яровая напомнила, что по действующему законодательству в каждом регионе должна быть создана межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Комиссии обязаны вести мониторинг состояния ситуации в сфере детского отдыха, содействовать координации деятельности уполномоченных органов в сфере детского отдыха, посещать места фактического оказания услуг, в том числе в случае получения информации о возможных нарушениях в детском лагере, работать с руководителями детских лагерей.

"Поэтому уже сейчас, в марте, когда еще есть время провести всю необходимую работу качественно и в срок, мною были направлены обращения в адрес всех губернаторов с просьбой создать такие комиссии и обратить особое внимание на необходимость проведения обучающих семинаров с руководителями детских лагерей для предоставления им актуальной информации и практических рекомендаций для обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей", - сказала вице-спикер.

"Кроме того, я обратилась к руководителям всех уполномоченных ведомств с просьбой рекомендовать территориальным органам и уполномоченным по правам ребенка в регионах включиться в работу указанных комиссий, обеспечить деятельное участие в реализации всех функций комиссии и проведении семинаров с участием руководителей детских лагерей, а также разработать и направить в регионы информационно-справочные материалы о наиболее распространенных нарушениях при организации детского отдыха и мерах профилактики", - добавила Яровая. Она заметила, что депутаты уже к концу марта "должны получить информацию о готовности к проведению детской летней оздоровительной кампании". Эта тема будет обсуждаться в рамках президиума Совета законодателей в апреле.

Теги
РоссияЯровая, Ирина Анатольевна
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