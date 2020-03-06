Власти Камчатки попросили Минпромторг РФ поставить в регион 500 тыс. медицинских масок

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 марта. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к руководству министерства промышленности и торговли России с просьбой оказать содействие в поставке в аптеки региона 500 тысяч медицинских масок. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"На заседании федерального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, губернатор Владимир Илюхин обратился к руководству Министерства промышленности и торговли Российской Федерации с просьбой оказать содействие в поставке от оптовиков и заводов-изготовителей медицинских масок аптечным организациям в Камчатский край. На сегодняшний день для нужд населения заказано порядка 500 тысяч медицинских масок. Минпромторг пообещал оказать содействие", - приводятся в сообщении пресс-службы правительства слова заместителя председателя правительства Камчатского края Владимира Пригорнева.

Пригорнев добавил, что в медицинских организациях, расположенных в крае, маски имеются в достаточном количестве. Как рассказал ТАСС руководитель общественной организации "Молодежка ОНФ" в Камчатском крае Александр Бессонов, по итогам проведенного в среду мониторинга выяснилось, что в 60% аптек краевого центра отсутствуют медицинские маски.