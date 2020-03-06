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Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения

Президент отметил вклад Терешковой в становление и развитие национальной космической программы

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил летчика-космонавта Валентину Терешкову с днем рождения. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

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"Вы принадлежите к славной когорте настоящих героев - смелых, целеустремленных, сильных духом людей, для которых служение Родине стало делом и смыслом всей жизни. Ваша профессиональная биография, личный вклад в становление и развитие национальной космической программы - поистине уникальны и достойны самого глубокого признания. И конечно, отмечу вашу многолетнюю ответственную общественную, законотворческую деятельность", - подчеркнул президент.

Путин также пожелал Терешковой благополучия и здоровья.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Советский космонавт, Герой Советского Союза (1963). Первая в мире женщина, совершившая космический полет (на корабле "Восток-6" в 1963 году). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2008 год. Награждена орденами Октябрьской Революции (1971), двумя орденами Ленина (1963, 1981), Трудового Красного Знамени (1987), Почета (2003), "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней (2017, 2007, 1997), Дружбы (2011), Александра Невского (2013), медалью П. А. Столыпина II степени (2019).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТерешкова, Валентина Владимировна
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