Во Флориде на пляже нашли два десятка серебряных монет XVIII века

43-летний Джон Мартинес рассказал телеканалу, что уже почти 25 лет увлекается кладоискательством. За это время, по его словам, он нашел также золотые монеты стоимостью в $6,5 млн. В целом же свою коллекцию Мартинес оценивает в $15 млн.

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Житель Флориды нашел на одном из местных пляжей 22 испанские серебряные монеты начала XVIII века. Об этом сообщил телеканал CBS , по данным которого находка является частью груза, отправленного на 12 галеонах из колоний Нового Света в Испанию 31 июля 1715 года. 11 из этих судов затонули в результате шторма у берегов Флориды.

Что касается обнаружения испанских монет, то, по словам кладоискателя, подводное течение и сильные волны выбросили часть затонувшего груза на берег, где эти предметы много лет находились под толстым слоем песка. Ранее тут были обнаружены также пряжки ремней, осколки фарфоровой посуды, запонки и столовые приборы.

Мартинес оценил найденный клад в $7 тыс. На CBS полагают, что каждая серебряная монета может стоить до $2 тыс. По словам кладоискателя, он не намерен продавать или полировать монеты, а пополнит ими свою коллекцию. "Мы не стремимся нажиться. Мы просто собираем кусочки истории. Это здорово. Это моя страсть. По ощущениям это схоже с охотой, которую я люблю", - заявил Мартинес.

Законы Флориды требуют получения разрешения на поиски драгоценностей под водой, но фактически никак не ограничивают кладоискателей на суше.