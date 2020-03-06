Во Флориде на пляже нашли два десятка серебряных монет XVIII века

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Житель Флориды нашел на одном из местных пляжей 22 испанские серебряные монеты начала XVIII века. Об этом сообщил телеканал CBS, по данным которого находка является частью груза, отправленного на 12 галеонах из колоний Нового Света в Испанию 31 июля 1715 года. 11 из этих судов затонули в результате шторма у берегов Флориды.
43-летний Джон Мартинес рассказал телеканалу, что уже почти 25 лет увлекается кладоискательством. За это время, по его словам, он нашел также золотые монеты стоимостью в $6,5 млн. В целом же свою коллекцию Мартинес оценивает в $15 млн.
Florida man finds trove of valuable treasures from 1715 shipwreck https://t.co/IisED1cvca pic.twitter.com/5fWg2ZjleL— CBS News (@CBSNews) March 3, 2020
Что касается обнаружения испанских монет, то, по словам кладоискателя, подводное течение и сильные волны выбросили часть затонувшего груза на берег, где эти предметы много лет находились под толстым слоем песка. Ранее тут были обнаружены также пряжки ремней, осколки фарфоровой посуды, запонки и столовые приборы.
Мартинес оценил найденный клад в $7 тыс. На CBS полагают, что каждая серебряная монета может стоить до $2 тыс. По словам кладоискателя, он не намерен продавать или полировать монеты, а пополнит ими свою коллекцию. "Мы не стремимся нажиться. Мы просто собираем кусочки истории. Это здорово. Это моя страсть. По ощущениям это схоже с охотой, которую я люблю", - заявил Мартинес.
Законы Флориды требуют получения разрешения на поиски драгоценностей под водой, но фактически никак не ограничивают кладоискателей на суше.