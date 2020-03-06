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Распространение коронавируса нового типа

В России провели более 51 тыс. тестов на коронавирус нового типа

В стране зафиксировано семь случаев заражения, два человека выздоровели
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© Александр Погожев/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Более 51 тыс. лабораторных исследований на коронавирус нового типа провели в России центры Роспотребнадзора по состоянию на четверг, в стране по-прежнему зафиксированы семь заболевших, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

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"По состоянию на 5 марта 2020 проведено 51366 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. <...> За период мониторинга зарегистрирован 1401 заболевший с признаками ОРВИ среди прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. <...> Нарастающим итогом, выписано с выздоровлением 1165 человек", - говорится в сообщении.

В России было зарегистрировано семь случаев новой коронавирусной инфекции: два - у граждан Китая, которых выписали 12 февраля после выздоровления, три - у граждан РФ, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, находящихся в настоящее время на лечении, два случая выявили у россиянина и итальянского студента, вернувшихся из Италии, они оба находятся на стационарном лечении.

Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 129 медучреждениях в субъектах России, там размещены 120 граждан КНР. Кроме того, по состоянию на пятницу под контролем остаются около 7,5 тыс. человек, прибывших в Шереметьево. Как отмечают в ведомстве, особое внимание сейчас уделяют дезинфекции в транспортных средствах и крупных транспортных узлах, а также введению специальных режимов по обработке помещений, посуды и инвентаря в местах общественного питания.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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