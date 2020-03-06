Благотворительная организация в Южной Корее не приняла денег от секты на борьбу с вирусом

ТАСС, 6 марта. Южнокорейская благотворительная организация Community Chest of Korea вернула пожертвование в размере $10 млн, сделанное христианской сектой Церкви Иисуса Синчхончжи, с адептов которой началось распространение нового коронавируса в городе Тэгу. Как в пятницу сообщает агентство Yonhap , эти деньги должны были помочь в борьбе с заболеванием в Республике Корея.

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"Мы удостоверились в твердости намерений [секты Синчхончжи] сделать пожертвование. Однако ввиду сложности ситуации с точки зрения морали и закона мы договорились с Синчхончжи о возврате средств", - заявили в благотворительной организации. Ее представители также отметили, что деньги были переведены обратно без предварительных консультаций.

5 марта Церковь Иисуса Синчхончжи сообщила о сделанном ею пожертвовании на борьбу с коронавирусом. В связи с решением благотворительной организации о возврате средств представители секты заявили, что "будут искать иные способы внести свой вклад".

На данный момент в Республике Корея выявлены 6284 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них приходится на город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. Отмечается, что вспышка заболевания в Тэгу началась именно с адептов секты Синчхончжи.