{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Благотворительная организация в Южной Корее не приняла денег от секты на борьбу с вирусом

Community Chest of Korea вернула пожертвование в размере $10 млн секте Церкви Иисуса Синчхончжи, с которой началось распространение коронавируса в городе Тэгу

ТАСС, 6 марта. Южнокорейская благотворительная организация Community Chest of Korea вернула пожертвование в размере $10 млн, сделанное христианской сектой Церкви Иисуса Синчхончжи, с адептов которой началось распространение нового коронавируса в городе Тэгу. Как в пятницу сообщает агентство Yonhap, эти деньги должны были помочь в борьбе с заболеванием в Республике Корея.

На эту тему
Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"Мы удостоверились в твердости намерений [секты Синчхончжи] сделать пожертвование. Однако ввиду сложности ситуации с точки зрения морали и закона мы договорились с Синчхончжи о возврате средств", - заявили в благотворительной организации. Ее представители также отметили, что деньги были переведены обратно без предварительных консультаций.

5 марта Церковь Иисуса Синчхончжи сообщила о сделанном ею пожертвовании на борьбу с коронавирусом. В связи с решением благотворительной организации о возврате средств представители секты заявили, что "будут искать иные способы внести свой вклад".

На данный момент в Республике Корея выявлены 6284 случаев заражения коронавирусом. Большинство из них приходится на город Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто. Отмечается, что вспышка заболевания в Тэгу началась именно с адептов секты Синчхончжи.

 

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Лувр отменил бесплатный для посещения вечер 7 марта
Бесплатные вечера в Лувре проходят каждую первую субботу месяца с 18:00 до 21:45 по местному времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС