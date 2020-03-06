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В Петербурге предложили обязать органы власти информировать людей о положенных им льготах

Инициаторы законопроекта отмечают, что в настоящее время предоставление льгот зачастую носит заявительный характер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложила обязать органы власти информировать людей о льготах, на которые они могут претендовать. Соответствующий документ поддержали на заседании парламентского комитета по законодательству в пятницу, сообщили журналистам в аппарате главы комитета Дениса Четырбока (один из авторов инициативы).

Инициаторы законопроекта отмечают, что в настоящее время предоставление льгот зачастую носит заявительный характер, то есть человек может получить ту или иную льготу только после обращения в соответствующий орган. Документ предусматривает обязанность уполномоченных ведомств - профильных комитетов Смольного, районных администраций, органов соцзащиты - в индивидуальном порядке информировать людей о положенных им льготах. При этом способы получения такой информации должны выбрать сами петербуржцы: это может быть, к примеру, портал госуслуг, единый кол-центр, направление личного письма или брошюры льготнику.

"В Социальном кодексе Санкт-Петербурга предусмотрено свыше ста льгот для различных категорий граждан. Однако большая часть людей, которые могут на них претендовать, об этом попросту не знают. Реализация проекта позволит жителям Санкт-Петербурга оперативно получать полную и достоверную информацию о мерах поддержки со стороны города, на которые может рассчитывать человек, к примеру, при рождении ребенка, наступлении предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидности", - приводят в аппарате слова Четырбока.

"Не у каждого есть возможность самостоятельно найти сведения о положенных льготах. Должна быть максимально простая и доступная система информирования", - процитировали Четырбока в аппарате.

Как уточнили ТАСС в аппарате, документ будет выноситься на рассмотрение городского заксобрания в ближайшее время.

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