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В России будут перепроверять диагнозы онкобольных детей из-за частых ошибок

Треть диагнозов у онкобольных детей ставится неправильно, сообщил главный внештатный детский специалист - гематолог Минздрава Александр Румянцев
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минздрав РФ поручил специалистам Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева разработать регламент проверки диагнозов детей с онкологическими заболеваниями в центре вторым мнением.

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Как сообщил ТАСС в пятницу главный внештатный детский специалист - гематолог Минздрава РФ, директор центра Александр Румянцев, такое решение обусловлено тем, что треть диагнозов у онкобольных детей ставится неправильно.

"Когда мы стали делать исследования по второму мнению, оказалось, что у нас примерно один из трех пациентов, из десяти примерно три пациента, [имеют] неточные или неправильные диагнозы <...> Тогда стало ясно, <...> что каждый ребенок в России, у которого есть подозрения на опухоль, или он диагностируется на наличие опухоли, обязательно должен быть перепроверен, - сказал Румянцев. - Министр здравоохранения [Михаил Мурашко] поручил нам в течение этого месяца подготовить регламент - правила, по которым материал должен направляться в центр, исследоваться и ставиться перепроверочное мнение".

Специалист пояснил, что НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева имеют лаборатории мирового стандарта, в которых такие исследования по перепроверке диагноза проводились уже неоднократно. По словам Румянцева, технологии позволяют сделать многие морфологические исследования с помощью интернета.

"Иногда приходится иметь не только второе мнение, но и до пяти", - сказал он, добавив, что "мы этой работой заняты и очень рады, что это все происходит". "Я думаю, до нашей позиции придут и взрослые", - считает специалист.

Ранее Румянцев сообщил, что среднем в России насчитывается порядка 4-4,5 тыс. детей с онкологическими заболеваниями. По его словам, почти 80% детей удается спасти.

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