{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Минтруд не планирует менять систему оплаты больничных для граждан на карантине

Для изменения основ системы соцстрахования сейчас нет оснований, считают в ведомстве
Описание
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Менять базовые основы в системе социального страхования для оплаты больничных листов тем гражданам, которые находятся на карантине в связи с распространением коронавируса, не планируется, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

На эту тему
Карантин и работа. Как не потерять деньги, сидя на больничном

Газета "Известия" ранее сообщила, что для находящихся на карантине из-за коронавируса россиян предложили увеличить оплату больничных листов. По данным издания, депутат Госдумы Андрей Ветлужских от партии "Единой России" уже направил соответствующий проект в Минтруд.

"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина. На федеральном и региональном уровнях предприняты все необходимые меры для противодействия распространению коронавируса. Отстранения от работы в связи с карантином - это единичные случаи. Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания", - пояснили в министерстве.

За все время распространения коронавирусной инфекции на территории РФ выявлено четыре случая заражения (в том числе подтвержденный 5 марта): у гражданина РФ, вернувшегося из Италии, а также итальянца, приехавшего в РФ, и двух граждан Китая, которых уже выписали после выздоровления. Кроме того, на лечении в стране находятся три гражданина РФ, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, было выявлено на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.

Теги
РоссияВетлужских, Андрей ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
В Камеруне зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС