Минтруд не планирует менять систему оплаты больничных для граждан на карантине

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Менять базовые основы в системе социального страхования для оплаты больничных листов тем гражданам, которые находятся на карантине в связи с распространением коронавируса, не планируется, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

Газета "Известия" ранее сообщила, что для находящихся на карантине из-за коронавируса россиян предложили увеличить оплату больничных листов. По данным издания, депутат Госдумы Андрей Ветлужских от партии "Единой России" уже направил соответствующий проект в Минтруд.

"Сейчас, если работник выходит на больничный, он получает равную оплату вне зависимости от того, по болезни это произошло или вследствие карантина. На федеральном и региональном уровнях предприняты все необходимые меры для противодействия распространению коронавируса. Отстранения от работы в связи с карантином - это единичные случаи. Поэтому на сегодняшний день нет оснований для того, чтобы менять базовые основы системы социального страхования. Все силы правительства направлены на то, чтобы уберечь людей от заболевания", - пояснили в министерстве.

За все время распространения коронавирусной инфекции на территории РФ выявлено четыре случая заражения (в том числе подтвержденный 5 марта): у гражданина РФ, вернувшегося из Италии, а также итальянца, приехавшего в РФ, и двух граждан Китая, которых уже выписали после выздоровления. Кроме того, на лечении в стране находятся три гражданина РФ, у которых заболевание, вызванное коронавирусом, было выявлено на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.