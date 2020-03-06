В Петербурге госпитализировали более 60 человек, которые вернулись из-за рубежа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Более 60 человек, которые вернулись в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусу стран, госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ.

Большинство россиян попали на обследование после путешествия в Италию, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"По данным на 7:30 утра, в больницу Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сообщили в пресс-службе и добавили, что за сутки число госпитализированных выросло на 10 человек.

36 россиян попали на обследование после путешествия в Италию, пятеро вернулись из Ирана. Также в Боткинской больнице находятся двое граждан Италии и еще четыре человека, контактировавшие с ним.