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Распространение коронавируса нового типа

В Петербурге госпитализировали более 60 человек, которые вернулись из-за рубежа

Им поставлен диагноз ОРВИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Более 60 человек, которые вернулись в Санкт-Петербург из неблагополучных по коронавирусу стран, госпитализировали в Боткинскую инфекционную больницу с диагнозом ОРВИ.

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Большинство россиян попали на обследование после путешествия в Италию, сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"По данным на 7:30 утра, в больницу Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран", - сообщили в пресс-службе и добавили, что за сутки число госпитализированных выросло на 10 человек.

36 россиян попали на обследование после путешествия в Италию, пятеро вернулись из Ирана. Также в Боткинской больнице находятся двое граждан Италии и еще четыре человека, контактировавшие с ним.

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РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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