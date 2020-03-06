{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Крымском мосту пресекли незаконную перевозку 9 тыс. литров пива

Продукция, которая перевозилась в грузовике, не имела сопроводительной документации

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Грузовик, который перевозил более 9 тыс. литров пивоваренной продукции без сопроводительных документов, арестован на Крымском мосту.

Об этом сообщается на сайте Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.

Нелегальня продукция была выявлена в период с 3 по 6 марта сотрудниками полиции и Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, продукция была расфасована в металлические кеги. В настоящее время проводится административное расследование.

Теги
РоссияКрым
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Лувр отменил бесплатный для посещения вечер 7 марта
Бесплатные вечера в Лувре проходят каждую первую субботу месяца с 18:00 до 21:45 по местному времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС