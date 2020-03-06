На Крымском мосту пресекли незаконную перевозку 9 тыс. литров пива

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 марта. /ТАСС/. Грузовик, который перевозил более 9 тыс. литров пивоваренной продукции без сопроводительных документов, арестован на Крымском мосту.

Об этом сообщается на сайте Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу.

Нелегальня продукция была выявлена в период с 3 по 6 марта сотрудниками полиции и Росалкогольрегулирования.

По данным ведомства, продукция была расфасована в металлические кеги. В настоящее время проводится административное расследование.