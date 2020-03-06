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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Центральной России с 7 по 9 марта

Воздух прогреется до 16 градусов тепла

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют потепление на 2-4 градуса на значительной части Центрального федерального округа (ЦФО) в период с 7 по 9 марта. Так, в Белгородской, Воронежской, Курской областях воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, в среднем по округу - до плюс 10-12 градусов, в большинстве регионов пройдут дожди, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Дежурный синоптик Воронежского гидрометцентра сообщил ТАСС, что в ближайшие дни в регионе ожидают теплую ветреную погоду с небольшими осадками. "В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 15 градусов, ночью будет около плюс пяти градусов, а порывы ветра ожидаются до 18 м/с", - сказал собеседник агентства, отметив, что пик потепления прогнозируется на 8 марта - до плюс 16 градусов, будет солнечно.

Аналогичная погода 7-9 марта, по данным местных ЦГМС, установится в Белгородской, Курской, Липецкой областях: столбики термометров покажут плюс 12-15 градусов, местами пройдут небольшие и умеренные дожди. До плюс 11-13 градусов ожидается во Владимирской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областях. Во Владимире из-за температуры воздуха выше климатической нормы интенсивно растаял снег, городские власти отменили проведение гонок, посвященных памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва, которые должны были состояться 6-7 марта.

Около плюс 10 градусов и дожди разной интенсивности в предстоящие три дня прогнозируют синоптики ЦГМС в Брянской и Ивановской областях, на один градус прохладней будет в Костромском, Смоленском, Ярославском регионах. В Тверской области 6 марта местный гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за сильного дождя и мокрого снега, температура воздуха в течение дня будет плюс три-шесть градусов. С субботы в регион придет потепление до плюс восьми градусов, но высокая вероятность дождей сохранится до понедельника.

По данным сайта Гидрометцентра России, потепление связано с приходом на европейскую территорию РФ воздушных масс из Средиземноморья. Их влияние на характер погоды в ЦФО сохранится минимум до 10-11 марта.

Теги
РоссияБелгородская областьВоронежская областьКурская область
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