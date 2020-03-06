{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом

Власти города-государства не уточняют, у кого именно обнаружен коронавирус
Описание
© AP Photo/Gregorio Borgia

ВАТИКАН, 6 марта. /ТАСС/. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в папском городе-государстве Ватикан. Об этом сообщил в пятницу глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"Сегодня было прервано оказание всех медицинских услуг в амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне", - говорится в его заявлении. При этом отделение скорой помощи продолжает работу. "Дирекция передает всю информацию компетентным итальянским властям, а также уже осуществляет предусмотренный медицинский протокол", - добавил Бруни.

Ватиканский случай добавляется к 3858, зафиксированным с начала вспышки эпидемии в Италии. Число жертв в стране достигло 148 человек. Ватиканские власти не уточняют, у кого именно был обнаружен коронавирус. Ежедневно в папский город-государство приходят работать до 2 тыс. человек. Кроме того, несколько сотен семей, в том числе швейцарских гвардейцев - всего около 500 человек - живут в Ватикане. На территории города-государства проживает и 92-летний почетный папа Бенедикт XVI, отрекшийся от престола в 2013 году.

На эту тему
В поисках нулевого пациента. Как Италия стала европейским очагом коронавируса

Начиная с середины прошлой недели на больничном с простудой находится Папа Римский Франциск. Он отменил участие в ряде мероприятий и не отправился под Рим на неделю духовных размышлений. Однако, как ранее сообщал Бруни, 83-летний понтифик идет на поправку. Информацию о якобы проведенном ему анализе на коронавирус в Ватикане не подтвердили.

До сих пор в Ватикане не принималось никаких значительных ограничительных мер в связи с распространением коронавируса, хотя верующим на воскресной проповеди на площади Святого Петра рекомендовали соблюдать безопасную дистанцию (не менее метра). Не ограничивался пока и вход в Ватиканские музеи.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканБенедикт XVI (Папа Римский)Распространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Лувр отменил бесплатный для посещения вечер 7 марта
Бесплатные вечера в Лувре проходят каждую первую субботу месяца с 18:00 до 21:45 по местному времени
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС