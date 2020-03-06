В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом

"Сегодня было прервано оказание всех медицинских услуг в амбулатории Дирекции здравоохранения и гигиены Ватикана для санитарной обработки помещений после выявления случая заражения коронавирусом у одного из пациентов накануне", - говорится в его заявлении. При этом отделение скорой помощи продолжает работу. "Дирекция передает всю информацию компетентным итальянским властям, а также уже осуществляет предусмотренный медицинский протокол", - добавил Бруни.

Ватиканский случай добавляется к 3858, зафиксированным с начала вспышки эпидемии в Италии. Число жертв в стране достигло 148 человек. Ватиканские власти не уточняют, у кого именно был обнаружен коронавирус. Ежедневно в папский город-государство приходят работать до 2 тыс. человек. Кроме того, несколько сотен семей, в том числе швейцарских гвардейцев - всего около 500 человек - живут в Ватикане. На территории города-государства проживает и 92-летний почетный папа Бенедикт XVI, отрекшийся от престола в 2013 году.