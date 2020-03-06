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На Европейской части России прогнозируется низкое половодье

Подъем воды до опасных отметок ожидается только в Новгородской области в бассейне озера Ильмень

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Половодье на большинстве рек Европейской части России прогнозируется низким в этом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгидромета.

"Росгидромет прогнозирует низкое половодье на большей части Европейской территории России. По расчетам Росгидромета, в результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических условий половодье на реках юга, запада и центра страны ожидается низким, а его максимумы в бассейнах Дона и Оки будут на 7-10 м ниже обычных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к началу марта снегозапасы в бассейнах рек составили от 2% до 38% нормы. При этом образование устойчивого снежного покрова не произошло, а в бассейне Верхней и Средней Оки к началу весны снег практически сошел.

"К началу марта полностью растаял лед на Верхней и Нижней Волге, Верхней и Средней Оке, на Дону, Верхнем и Среднем Днепре и его притоках Соже и Десне, а также на Западной Двине. Неполный ледостав сохраняется лишь на Нижней Оке и на Суре ниже Алатыря", - сообщает Росгидромет.

Однако в бассейне озера Ильмень из-за высокой зимней водности возможны подъемы уровней воды в реках до неблагоприятных, а местами даже до опасных отметок.

Теги
РоссияНовгородская область
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