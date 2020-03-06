Кто из мировых лидеров приедет в Москву на празднование Дня Победы?

Около 10 млн гостей и участников ожидается на мероприятиях, которые пройдут 9 Мая в Москве. Центром празднования станет Красная площадь, где состоится Парад Победы. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, он продлится полтора часа и будет более масштабным, чем предыдущие. Впервые задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.
Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Также на парад приглашены первые лица государств и зарубежные делегации.
Вот список тех, кто подтвердил, что планирует участие в праздничных мероприятиях:
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
- президент Азербайджана Ильхам Алиев
- премьер-министр Армении Никол Пашинян
- президент Болгарии Румен Радев
- президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг
- премьер-министр Индии Нарендра Моди
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
- президент Кипра Никос Анастасиадис
- президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
- председатель КНР Си Цзиньпин
- президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
- Великий герцог Люксембургский Анри
- президент Молдавии Игорь Додон
- президент Монголии Халтмаагийн Баттулга
- президент Палестины Махмуд Аббас
- президент Сербии Александар Вучич
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон
- президент Франции Эмманюэль Макрон
- президент Чехии Милош Земан
- глава МИД Венгрии Петер Сийярто