Кто из мировых лидеров приедет в Москву на празднование Дня Победы?

Около 10 млн гостей и участников ожидается на мероприятиях, которые пройдут 9 Мая в Москве. Центром празднования станет Красная площадь, где состоится Парад Победы. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, он продлится полтора часа и будет более масштабным, чем предыдущие. Впервые задействуют новейшие образцы зенитных ракетных систем и комплексов войсковой ПВО, береговых ракетных комплексов, автомобилей дистанционного минирования, танков и боевых машин пехоты.

Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации. Также на парад приглашены первые лица государств и зарубежные делегации.

Вот список тех, кто подтвердил, что планирует участие в праздничных мероприятиях: