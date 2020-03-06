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Захарова в канун 8 марта пожелала женщинам сил и терпения

Официальный представитель МИД отметила, что вооруженные конфликты и их последствия коснулись миллионов женщин во всем мире

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии 8 марта пожелала женщинам, страдающим от последствий вооруженных конфликтов, сил и терпения, а мужчинам - помнить о необходимости сохранить мир.

"Относительно тех женщин, которые страдают от вооруженных конфликтов, которые находятся в лагерях беженцев, пожелания у меня не к ним, пожелания я хочу адресовать мужчинам, которые, к сожалению, во многом забывают об очевидных приоритетах, а именно мирной жизни, необходимости сохранять мир как глобальную концепцию, глобальный императив, - сказала Захарова в пятницу на брифинге. - Пожелание одно - думать о том, что политические амбиции, конъюнктура, интересы в различных сферах, должны всегда строиться исходя из приоритетов мирной жизни и гражданского населения".

Дипломат подчеркнула, что миллионов женщин во всем мире коснулись вооруженные конфликты и их последствия. "Что могу пожелать женщинам, именно тем, кто страдает от конфликтов? Пожелать сил и терпения", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также призвала общественные организации и неправительственные структуры по всему миру не фокусироваться "на частных, собственных интересах", а помнить, что в мире есть огромное количество женщин и детей, "которые понятия не имеют, <...> что такое жизнь, нормальная человеческая жизнь".

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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