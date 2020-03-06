Захарова: появление в Праге площади Немцова не поддается логическому объяснению

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мотивация властей чешской столицы, решивших назвать одну из площадей Праги именем Бориса Немцова в знак поддержки российской оппозиции, абсолютно абсурдна и не поддается никакому логическому объяснению. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если улицам, городам, площадям присваиваются имена каких-то людей, то это связано с тем, насколько выдающимся был тот или иной деятель, - отметила она. - Это во-первых. Во-вторых, увековечение памяти человека в истории собственной страны - а речь идет об улицах и площадях суверенного государства - является важным примером, обращением к собственной аудитории. Я всегда так думала, ведь если ты делаешь перестановки у себя дома, ты делаешь это в первую очередь для себя, а не для соседей. Поэтому объяснения пражских властей [относительно выражения поддержки российской оппозиции] - это какой-то нонсенс, большего абсурда даже нельзя было ожидать".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что подобные "действия по оказанию влияния на внутриполитические процессы в других государствах" противоречат нормам международного права. "Конечно, есть гражданское общество, есть политические партии, движения, которые могут высказывать свою поддержку, но мы все-таки ведем речь об официальной позиции государства", - добавила Захарова.

По ее словам, вызывает также недоумение однобокая избирательность чешских властей в пользу исключительно российской оппозиции. "А как насчет оппозиции германской, итальянской, французской? - продолжила дипломат. - Планируется ли поддержать оппозицию во Франции, например, установлением памятника "желтым жилетам"? Почему-то только Россия является объектом интереса Праги по поддержке неких внутриполитических процессов".

Кроме того, считает Захарова, подобная мотивация, да еще представленная на официальном уровне, "является неуважением памяти тех людей, чьи имена используются". "Получается, что их имена являются инструментом в некой политической возне, а это очень странно и дико", - подчеркнула она.

Площадь, носящая имя Бориса Немцова, появились в чешской столице в конце февраля. В его честь была переименована Площадь под каштанами, на которой расположено здание посольства РФ в Чехии. Сопредседатель партии "Парнас" Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Московский окружной военный суд 13 июля 2017 года на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил исполнителей преступления Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.