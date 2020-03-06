Поисковики установили личность стрелка с самолета Ил-2, найденного в море у Новороссийска

КРАСНОДАР, 6 марта. /ТАСС/. Специалисты поисковой организации "Кубанский плацдарм" и ассоциации "Кубаньпоиск" смогли установить личность члена экипажа самолета Ил-2, который обнаружили в августе 2019 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя "Кубаньпоиска" Дмитрий Максумов.

В конце лета 2019 года представители общественной организации "Новороссийский центр поисковых работ" между поселками Дюрсо и Сухая щель обнаружили самолет времен Великой Отечественной войны. Штурмовик Ил-2 без хвостовой части, перевернутый вверх шасси лежал под водой на глубине 15 метров.

"Поисковиками установлено, что штурмовик Ил-2 под номером 2626 принадлежал 8 ГШАП ВВС ЧФ, был сбит немецкой зенитной артиллерией 21 сентября 1943 года при выполнении задания по нанесению бомбово-штурмового удара по живой силе и технике противника. Пилот штурмовика катапультировался, его фамилия, к сожалению, в документах не указана. Погибшим в составе экипажа штурмовика числится воздушный стрелок, младший сержант Приймак Яков Андреевич 1920 года рождения, уроженец с. Гоничи Житомирской области Украинской ССР", - сказал Максумов.

Самолет собираются поднять из воды.