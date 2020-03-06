Елизавета II была бы рада возвращению принца Гарри в королевскую семью

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II сообщила принцу Гарри, что будет рада его воссоединению с королевской семьей, если он со своей супругой Меган Маркл решат вернуться на постоянное место жительства в Соединенное Королевство. Об этом сообщила газета The Sun, отметив, что британский монарх на протяжении четырех часов беседовала со своим внуком в Виндзорском замке.

Как утверждает издание, королева завершила разговор с Гарри, сказав, что "его очень любят и всегда будут рады его возвращению". "Королеве было что обсудить с Гарри, и это был подходящий момент для них обоих... У королевы впервые появилась возможность поговорить с Гарри наедине и выяснить, каковы его дальнейшие планы. В гораздо более спокойной обстановке они оба могли высказывать свое мнение", - сказал источник газеты в королевских кругах.

По данным The Sun, Елизавета II "очень расстроена" тем, что Гарри и Меган решили уехать из Великобритании, в то время как она хотела бы видеть своего правнука Арчи так же часто, как и остальных членов королевской семьи. Тем не менее она принимает выбор своего внука, но при условии если в дальнейшем он и его супруга не будут "пользоваться своим королевским статусом и пытаться монетизировать его". "Королева защищает институт, и она также знает цену безопасности", - подчеркнул источник.

"Однако Гарри является любимый внуком, в котором она души не чает. Она ясно дала ему понять, что они с Меган всегда смогут вернуться, если передумают, и она примет их с распростертыми объятиями", - добавил информатор газеты.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга 8 января в "Инстаграме" объявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость, а также жить на два дома - в Канаде и в Великобритании.

18 января Букингемский дворец объявил, что пара отныне не сможет представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. Также было объявлено о том, что семья принца более не будет получать бюджетные средства, за счет которых покрывались расходы герцога и герцогини Сассекских, сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии.