Исследование: более 50% женщин-исследователей в России занимаются техническими науками

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Свыше половины женщин, которые работают в научной сфере в России, занимаются исследованиями в области технических наук. Далее по популярности следуют естественные (23,6%) и общественные (8%) науки. Такие выводы содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщила в пятницу пресс-служба института.

"Более половины (52,4%) женщин-исследователей в России выбрали технические науки, не очень значительно уступая мужчинам, среди которых в данной области заняты 67,5%", - говорится в сообщении.

В естественных науках работают 23,6% ученых-женщин (22% мужчин-исследователей). В общественных науках трудятся 8% исследовательниц, у мужчин эта доля ниже - всего 3,8%. В медицинских науках заняты 3,8% женщин-исследователей. Тогда как доля среди ученых-мужчин в этой сфере составляет 1,9%.

В России в сфере исследований и разработок работают 136,4 тыс. женщин, или 39,2% от общей численности исследователей. При этом по сравнению с 2010 годом их число сократилось почти на 20 тыс. (с 153,8 тыс.). За это же время число мужчин, работающих в науке, почти не изменилось и составляет чуть более 210 тыс. человек. При этом доля обладателей ученых степеней среди мужчин и женщин, занятых в науке, примерно одинаковая: 29,4% и 28% соответственно.

В большинстве стран СНГ, по данным ВШЭ, доля женщин-исследователей выше, чем в России. Так, в Азербайджане среди исследователей 59% - женщины, в Казахстане - 52,3%, Молдавии - 48,5%. При этом доля женщин-исследователей в России примерна та же, что и в Великобритании (38,7%), но выше, чем в таких технологически развитых странах, как Республика Корея (20,1%) и Япония (16,2%).

В своих расчетах исследователи ВШЭ основывались на данные Росстата, Евростата, Организации экономического сотрудничества и развития, а также ЮНЕСКО.