{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: более 50% женщин-исследователей в России занимаются техническими науками

Эксперты ВШЭ сообщили, что среди мужчин-исследователей в данной области заняты 67,5%

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Свыше половины женщин, которые работают в научной сфере в России, занимаются исследованиями в области технических наук. Далее по популярности следуют естественные (23,6%) и общественные (8%) науки. Такие выводы содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), сообщила в пятницу пресс-служба института.

"Более половины (52,4%) женщин-исследователей в России выбрали технические науки, не очень значительно уступая мужчинам, среди которых в данной области заняты 67,5%", - говорится в сообщении.

В естественных науках работают 23,6% ученых-женщин (22% мужчин-исследователей). В общественных науках трудятся 8% исследовательниц, у мужчин эта доля ниже - всего 3,8%. В медицинских науках заняты 3,8% женщин-исследователей. Тогда как доля среди ученых-мужчин в этой сфере составляет 1,9%.

В России в сфере исследований и разработок работают 136,4 тыс. женщин, или 39,2% от общей численности исследователей. При этом по сравнению с 2010 годом их число сократилось почти на 20 тыс. (с 153,8 тыс.). За это же время число мужчин, работающих в науке, почти не изменилось и составляет чуть более 210 тыс. человек. При этом доля обладателей ученых степеней среди мужчин и женщин, занятых в науке, примерно одинаковая: 29,4% и 28% соответственно.

В большинстве стран СНГ, по данным ВШЭ, доля женщин-исследователей выше, чем в России. Так, в Азербайджане среди исследователей 59% - женщины, в Казахстане - 52,3%, Молдавии - 48,5%. При этом доля женщин-исследователей в России примерна та же, что и в Великобритании (38,7%), но выше, чем в таких технологически развитых странах, как Республика Корея (20,1%) и Япония (16,2%).

В своих расчетах исследователи ВШЭ основывались на данные Росстата, Евростата, Организации экономического сотрудничества и развития, а также ЮНЕСКО.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Египет объявил о 12 зараженных коронавирусом на круизном теплоходе Асуан - Луксор
До этого в стране было официально зарегистрировано три случая заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС