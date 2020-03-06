Нацсовет Украины по вопросам ТВ за шесть лет ограничил вещание 74 российских каналов

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания в течение 2014-2019 годов ограничил вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 имеют прямое российское происхождение. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции бывший заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.

"За все время нашей деятельности было ограничено вещание 86 иностранных телеканалов, из которых 74 российских. И это происходило в тот момент, когда украинское законодательство вообще практически не регулировало этот вопрос", - цитирует Фещук агентство Укринформ.

По ее словам, Нацсоветом также велась работа, чтобы на телеканалах не разгоралась вражда, а также впервые были применены санкции за распространение фейковых новостей.

"Есть положительная практика, которую в дальнейшем смогут использовать коллеги, оставшиеся работать в Нацсовете. Мы очень надеемся, что они будут использовать ее для нарушителей, а не для того, чтобы подавлять свободу слова. То есть надо различать нарушения и свободу слова", - сказала она.

Президент Владимир Зеленский 5 марта досрочно освободил членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского и Ульяну Фещук и назначил вместо них Юрия Зиневича и Валентина Коваля.