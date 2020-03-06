"Роза Хутор" направила на переработку почти 180 тонн вторсырья с мая 2018 года

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Круглогодичный курорт "Роза Хутор" направил на переработку почти 180 тонн вторичного сырья с мая 2018 года по январь 2020 года, сообщает пресс-служба курорта.

"Нынешний зимний сезон стал для нас важным рубежом - мы вышли на фактически полную подписку работающих на курорте бизнесов на сервис по сбору вторсырья. Наши заготовители придерживаются стандарта, обозначенного на старте этой инициативы, бесперебойно и бесплатно собирая накопленную на курорте упаковку" - цитирует пресс-служба слова директора по охране окружающей среды и устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрия Колосова.

По его словам, за этот период с курорта вывезли более 150 тонн картона и бумаги, 21 тонну стекла, а также 7 тонн пластика. "Сокращение объемов образования мусора - важная цель ближайшего будущего, но сегодня необходимо решать непростую задачу сдерживания роста расходов на оплату вывоза мусора. Заготовка вторсырья является для нас незаменимым инструментом экономии", - уточнил Колосов.

В 2018 году курорт "Роза Хутор" принял корпоративную программу устойчивого развития, направленную на улучшение качества туристского опыта гостей, повышение эффективности бизнеса и снижение экологического следа.

Раздельный сбор бытовых отходов - один из приоритетов реформы отрасли обращения с отходами. Реформа стартовала в стране с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной и цивилизованной.