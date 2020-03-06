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Оренбуржье будет совместно работать с Фондом развития центра "Долина Менделеева"

Планируется реализовать проекты в нефтегазовом секторе и сельском хозяйстве
Генеральный директор фонда развития ИНТЦ "Долина Менделеева" Евгений Тоневицкий, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга Алена Гниденко/ТАСС
Описание
Генеральный директор фонда развития ИНТЦ "Долина Менделеева" Евгений Тоневицкий, губернатор Оренбургской области Денис Паслер и ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева Александр Мажуга
© Алена Гниденко/ТАСС

ОРЕНБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Оренбургская область стала первым регионом России, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Российским химико-технологическим университетом (РХТУ) им. Менделеева и Фондом развития инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Долина Менделеева". Документ подписали губернатор Денис Паслер, ректор вуза Александр Мажуга и генеральный директор фонда Евгений Тоневицкий.

Решение о создании "Долины Менделеева" правительство РФ приняло в конце 2019 года. Центр создается в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок.

"Наше сегодняшнее соглашение - это хорошая весточка, которая говорит о том, что мы активно начинаем взаимодействовать с регионами в области химической технологии как с точки зрения разработки новых технологий, так и с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров для Оренбургской области, которая славится своими месторождениями и предприятиями, здесь есть газ, здесь есть металл. Я надеюсь, что мы самые современные достижения в области химической технологии, которые есть в нашем университете, привнесем в область вместе с вузами Оренбургской области, совместно будем готовить высококвалифицированные кадры. Прорабатываются соглашения с другими регионами, но в Оренбурге состоялось первое официальное подписание", - сказал Мажуга.

Паслер отметил, что сотрудничество региона с инновационным научно-техническим центром "Долина Менделеева" откроет новые возможности для экономики области. Это формирование новых предприятий и поддержка и развитие действующих. Вуз и регион намерены совместно реализовывать научно-образовательные программы в таких традиционных для Оренбургской области отраслях, как нефтегазовый сектор и сельское хозяйство, считает губернатор. Научный подход, по словам Мажуги, позволит создать новый продукт на основе существующих в регионе нефтегазовой и металлургической промышленности.

К сотрудничеству с РХТУ им. Менделеева подключатся три оренбургских вуза (Оренбургский государственный университет, Оренбургский государственный аграрный университет, Оренбургский государственный медицинский университет) и Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий РАН. Руководители образовательных организаций также подписали соглашения о совместной работе.

Центр ориентирован на импортозамещение и "импортоопережение" в области химических технологий. Частные инвестиции в ИНТЦ на начальном этапе составят 5 млрд рублей, а первые объекты в Москве будут открыты в 2021 году.

Теги
РоссияОренбургская областьПаслер, Денис Владимирович
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