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Путин посетил детскую поликлинику в Иванове

Главврач поликлиники Александр Кукушкин рассказал президенту о работе медицинского учреждения

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил детскую поликлинику №6 в Иванове, где осмотрел несколько врачебных кабинетов, среди которых процедурный, офтальмологический и терапевтический.

Главврач поликлиники Александр Кукушкин рассказал президенту о работе медицинского учреждения.

Поликлиника открылась в январе 2020 года после капитального ремонта, в ней обслуживается около 11,5 тыс. детей, также к ней прикреплены 70 образовательных учреждений.

Запись на прием к врачам организована через контакт-центр и сайт госуслуг, разделены потоки здоровых и больных пациентов, созданы комфортные условия для пациентов в зонах ожидания, а также - доступная среда для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, внедрена медицинская информационная система с оснащением всех рабочих мест врачей и медицинских сестер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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